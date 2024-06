Κάνει opt-out ο ΛεΜπρόν και πάει για νέο συμβόλαιο με τους Λέικερς (pic)

Στους Λος Άντζελες Λέικερς θα συνεχίσει την καριέρα του ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, παρότι αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την οψιόν που είχε στο συμβόλαιό του για ακόμη μία σεζόν και θα του απέφερε ένα ποσό γύρω στα 51 εκατομμύρια δολάρια.

Έτσι, όπως μετέφερε ο Σαμς Σαράνια, ο «Βασιλιάς» αναμένεται να συζητήσει νέα συμφωνία με την ομάδα της Καλιφόρνια, παραμένοντας στο ΛΑ, όπου και εκεί θα κλείσει στην σπουδαία καριέρα του, εκτός φυσικά κάποιου συγκλονιστικού απροόπτου.

Θυμίζουμε πως οι Λέικερς επέλεξαν στο draft τον γιό του ΛεΜπρόν, Μπρόνι Τζέιμς, και έτσι οι δυο τους θα έχουν την ευκαιρία να γράψουν ιστορία αφού θα γίνουν το πρώτο δίδυμο πατέρα-γιου που θα πατήσει ποτέ στα παρκέ του μαγικού κόσμου.

Just In: Los Angeles Lakers four-time champion LeBron James intends to opt out of his $51.4 million player option for next season, sources tell @TheAthletic @Stadium. The expectation is James will return to the Lakers on a new deal. pic.twitter.com/wQAbSAwCQD

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2024