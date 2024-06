Επιστρέφει στους Μπακς ο πρώην προπονητής των Λέικερς (pic)

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Ντάρβιν Χαμ ο οποίος επιστρέφει στους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την τρίτη θητεία του.

Ο πρώην προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς πέρασε δύο χρόνια στην ομάδα της Καλιφόρνια και στην πρώτη του σεζόν κατάφερε να φτάσει μέχρι τους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας όπως έχασε με 4-0 ήττες στη σειρά με τους μετέπειτα πρωταθλητές Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Χαμ θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Ντοκ Ρίβερς στον πάγκο των «ελαφιών», παρότι δεν ήταν λίγες οι ομάδες που ήθελαν να τον εντάξουν στο επιτελείο τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως έχει περάσει ως παίκτης από το Ουισκόνσιν από το 1999 έως το 2002, αλλά και ως βοηθός του Μάικ Μπουντενχόλζερ από το 2018 έως το 2022, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2021.

Darvin Ham is joining the Milwaukee Bucks as the top assistant coach to Doc Rivers, sources tell ESPN. Ham returns to the franchise after spending two years as the Lakers head coach. He had been highly sought-after among teams this spring. pic.twitter.com/k0yZeVKo1t

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 10, 2024