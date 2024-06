To όνειρο του ΛεΜπρόν έγινε πραγματικότητα: Οι Λέικερς επέλεξαν τον γιο του, Μπρόνι, στο Draft (pic,vid)

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (28/06) γράφτηκε ιστορία στο ΝΒΑ, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη θα συνυπάρξουν στο ίδιο ρόστερ, πατέρας και γιος.

Συγκεκριμένα, οι Λος Άντζελες Λέικερς έκαναν το… χατίρι στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, επιλέγοντας τον γιο του, Μπρόνι, στο Νο.55 του φετινού NBA Draft.

Ο 19χρονος γκαρντ, που υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια προπόνησης με το πανεπιστήμιό του USC πριν από σχεδόν έναν χρόνο, όχι μόνο κατάφερε να επανέλθει πλήρως στην αγωνιστική δράση, αλλά επιλέχτηκε στο Draft, έχοντας έτσι την ευκαιρία να αγωνιστεί στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Bronny James is selected 55th overall by the @Lakers in the 2024 #NBADraft presented by State Farm!

Watch the Second Round on ESPN. pic.twitter.com/BnxozT7CGj

— NBA (@NBA) June 27, 2024