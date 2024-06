Δεν ενεργοποιούν την οψιόν του Φουρνιέ οι Πίστονς – Ελεύθερος ο Γάλλος (pic)

Ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του όπου εκείνος επιθυμεί είναι ο Εβάν Φουρνιέ, αφού όπως μετέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Ντιτρόιτ Πίστονς δεν ενεργοποιούν την οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιό του.

Η ομάδα του Μίτσιγκαν που βρίσκεται σε κατάσταση… ανοικοδόμησης δεν θέλησε να προσφέρει στον Γάλλο γκαρντ τα 19 εκατομμύρια δολάρια που προέβλεπε η συμφωνία τους καθότι δεν υπολογίζεται, αφού τα «πιστόνια» θέλουν ένα πιο νεανικό ρόστερ, ενώ θα χρησιμοποιήσουν τον χώρο στο σάλαρι καπ για να πάρουν κάποια βαριά συμβόλαια μαζί με μελλοντικά πικς.

Έτσι ο Φουρνιέ είναι ελεύθερος να αγωνιστεί εκεί που θέλει, με διάφορα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ενώ στην περίπτωση που παραμείνει στο ΝΒΑ, αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον ομάδων που ψάχνουν κάποια εμπειρία προσφέροντάς του το μίνιμουμ συμβόλαιο των βετεράνων.

Η ανάρτηση του Έιντριαν Βοϊναρόφσκι:

The Detroit Pistons are declining Evan Fournier’s $19 million team option, sources tell ESPN. This opens up $50 million in cap room for the franchise. New President Trajan Langdon is eager to use the team’s space to take on contracts with future draft assets.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2024