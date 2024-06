Απίστευτο: Ο ΜακΝτάνιελς που έγινε ανταλλαγή με τον Βεζένκοφ δεν γνώριζε το παραμικρό (vid)

Η ώρα των ανταλλαγών έχει φτάσει στο ΝΒΑ, όμως στην ανταλλαγή που έγινε για να πάει ο Σάσα Βεζένκοφ στους Τορόντο Ράπτορς συνέβη κάτι απίστευτο.

Ο Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς που θα κάνει το αντίθετο δρομολόγιο από τον Βεζένκοφ, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έγινε ανταλλαγή και από τους Τορόντο Ράπτορς θα αγωνίζεται με τους Σακραμέντο Κινγκς.

Ο ΜακΝτάνιελς φαίνεται να μην είχε πάρει… χαμπάρι για την ανταλλαγή και δεν γνώριζε το παραμικρό, με αποτέλεσμα να μείνει έκπληκτος στο άκουσμα της είδησης.

Συγκεκριμένα, σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο twitter (X) ο πρώην πια παίκτης των Ράπτορς είναι στο γυμναστήριο και κάνει προπόνηση και αυτός που τραβάει το βίντεο τον ρωτάει για την ανταλλαγή.

Και ο ΜακΝτάνιελ χωρίς να έχει ιδέα απάντησε: «Ποιος; Εγώ έγινα ανταλλαγή;».

Jalen McDaniels couldn’t believe he got traded to Sacramento 😂

(h/t @BASKETBALLonX )

pic.twitter.com/1OyJ7jVwZn

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 27, 2024