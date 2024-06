Βεζένκοφ: Το ρόστερ των Ράπτορς και η επιλογή στο Draft που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Παίκτης των Τορόντο Ράπτορς είναι εδώ και λίγη ώρα ο Σάσα Βεζένκοφ, με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι να μεταφέρει πως οι Σακραμέντο Κινγκς αντάλλαξαν τον Βούλγαρο φόργουορντ, τον Ντέβιον Μίτσελ και το Νο.45 του φετινού Draft στους Καναδούς για λογαριασμό του Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς.

Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή την στιγμή, η ομάδα του Ντάρκο Ραγιάκοβιτς έχει αρκετές επιλογές στις θέσεις των φόργουορντ, εκεί δηλαδή που αγωνίζεται ο Βεζένκοφ. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του Σκότι Μπαρνς που είναι ο ηγέτης του οργανισμού και παράλληλα αναμένεται να υπογράψει νέα επέκταση στο συμβόλαιο του.

Πέραν του Μπαρνς υπάρχουν οι Μπράουν και Ντικ που λογίζονται ως γκαρντ αλλά παίζουν και στο 3. Όπως επίσης και οι φόργουορντ, Μπάρετ (επίσης πολύ σημαντικός παίκτης), Αγκμπάτζι και Ολίνικ, ενώ ο Νουόρα μπορεί να μείνει ελεύθερος. Τέλος και ο Μπουσέρ μπορεί να αγωνιστεί στο 4.

Επιπλέον, στο draft του δεύτερου γυρου, οι Ράπτορς επέλεξαν με το νούμερο 31 ακόμη έναν φόργουορντ, τον Τζόναθαν Μογκμπό. Μένει λοιπόν να δούμε τι έχουν στο μυαλό τους, τόσο για το μέλλον του συλλόγου, όσο φυσικά και για τον Βεζένκοφ.

Το Depth Chart των Ράπτορς:

PG: Κουΐκλι (RFA), Φρίμαν Λίμπερτι, Μίτσελ, Κάρτον (Two way)

SG: Τρεντ Τζ. (UFA), Μπράουν, Ντικ, Γουόλτερ

SF: Μπάρετ, Αγκμπάτζι

PF: Μπαρνς, Ολίνικ, Βεζένκοβ, Νουόρα (UFA)

C: Ποέλτλ, Μπουσέρ