Ο Travis Kelce αποκάλυψε πότε ερωτεύτηκε την Τέιλορ Σουίφτ

Μιλώντας στο τελευταίο επεισόδιο του podcast του Barstool Sports Bussin With The Boys, ο 34χρονος Travis Kelce αποκάλυψε πότε άρχισε να αισθάνεται πως ερωτεύεται την Τέιλορ Σουίφτ.

Μιλώντας για την επίσης 34χρονη Τέιλορ Σουίφτ, ο Travis Kelce επισήμανε πως «καταλαβαίνει καταστάσεις». «Έχει μεγάλη επίγνωση. Και νομίζω ότι για αυτό άρχισα πραγματικά να την ερωτεύομαι. Για το πόσο γνήσια είναι με τους φίλους και την οικογένεια. Η οικογένεια μπορεί να γίνει τρέλα για κάποιον με τόση προσοχή. Και το διαχειρίζεται ψύχραιμα».

Ο Travis Kelce υποστήριξε πως η Τέιλορ Σουίφτ δεν ήθελε πολλή προσοχή σε θέματα όπως η ασφάλεια όταν παρακολούθησε δημόσια τον πρώτο της αγώνα των Chiefs εναντίον των Chicago Bears στις 24 Σεπτεμβρίου του 2023.

«Πραγματικά με κέρδισε με αυτό» σημείωσε ο Travis Kelce. Ανέφερε πως «ήθελε να είναι γύρω από την οικογένεια και τους φίλους και να το ζήσει αυτό με όλους. Επέλεξε μάλιστα απλώς να περάσει από την μπροστινή πόρτα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Travis Kelce επισήμανε πως κανείς δεν τον πείραξε στα αποδυτήρια όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι φήμες για το ειδύλλιό τους τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Travis Kelce επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Οκτώβριο του 2023. Απαθανατίστηκαν να βγαίνουν πιασμένοι χέρι – χέρι ένα Σάββατο βράδυ, στο afterparty του Saturday Night Live.

«Κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε. Ήταν πραγματικά παντού. Νομίζω ότι το κρατήσαμε μεταξύ μας όσο μπορούσαμε. Όμως, μόλις ήρθε σε ένα παιχνίδι, προφανώς ήταν γνωστό σε όλους».

Ο Travis Kelce παραδέχτηκε ότι θέλει να κρατήσει τα πράγματα όσο γίνεται ιδιωτικά. Αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να κρύψει τίποτα. «Αυτό είναι το κορίτσι μου. Αυτή είναι η γυναίκα μου και είμαι τόσο περήφανος για αυτό» υπογράμμισε ο Travis Kelce.

«Έχω διασκεδάσει σχεδόν με κάθε πτυχή του, αλλά όταν είσαι στο σπίτι θέλεις ιδιωτικότητα και δεν το καταλαβαίνεις πάντα αυτό» υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Travis Kelce έγιναν για μια ακόμα φορά πρωτοσέλιδο όταν ο σταρ του NFL έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνή του Eras Tour στο τρίτο σόου της τραγουρίστριας στο Wembley του Λονδίνου.

Ο αθλητής εξέπληξε τους θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ με τη συμμετοχή του για την αλλαγή ρούχων της στο τραγούδι «I Can Do It With a Broken Heart» που προστέθηκε μετά την κυκλοφορία του τελευταίου στούντιο άλμπουμ της «The Tortured Poets Department» στις 19 Απριλίου.

Ο Travis Kelce πήρε τη θέση του χορευτή που συνήθως κουβαλά την Τέιλορ Σουίφτ στη σκηνή κατά τη διάρκεια της παράστασης, χαμογελώντας καθώς έβαζε τη σύντροφό του σε έναν κόκκινο καναπέ στη μέση της σκηνής.

