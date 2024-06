Η Τέιλορ Σουίφτ ανέβασε τον Travis Kelce στη σκηνή – Φρενίτιδα στους θαυμαστές

Η Τέιλορ Σουίφτ εξέπληξε τους θαυμαστές της, ανεβάζοντας τον σύντροφό της Travis Kelce στη σκηνή για ένα μικρό act στο Λονδίνο την Κυριακή.

Η λαμπερή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός ανέβηκε στη σκηνή την Κυριακή (η τρίτη της εμφάνιση στο Λονδίνο) και ο διάσημος ποδοσφαιριστής σύντροφός της Travis Kelce από θεατής μετατράπηκε σε θέαμα, ανεβαίνοντας στη σκηνή με σμόκιν και καπέλο.

Η στιγμή διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια του τμήματος της συναυλίας «The Tortured Poets Department» ως μέρος της εισαγωγής για το «I Can Do It With a Broken Heart».

Η Τέιλορ Σουίφτ προσποιήθηκε ότι κατέρρευσε στη σκηνή και ο σύντροφός της έπρεπε να εμφανιστεί στη σκηνή και να τη σώσει.

Φυσικά ο Travis Kelce υποστήριξε τη σύντροφό του Τέιλορ Σουίφτ σε κάθε συναυλία της αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ απαθανατίστηκε και με τον Τομ Κρουζ που βρέθηκε σε μια συναυλία της.

Αυτή ωστόσο ήταν η πρώτη φορά που είχε ενεργό ρόλο στο σόου παρόλο που παρακολούθησε πολλές συναυλίες της από τότε που άρχισαν να βγαίνουν.

Φρενίτιδα στους θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ

Και αν κρίνουμε από το χειροκρότημα, οι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ λάτρεψαν τον Travis Kelce στον νέο του ρόλο.

Ο Travis Kelce πρέπει να επιστρέψει στο Kansas City σύντομα για να αρχίσει να προετοιμάζεται για την ποδοσφαιρική σεζόν.

Οπότε δεν είναι ξεκάθαρο αν θα καταφέρει να παρακολουθήσει άλλο σόου της Τέιλορ Σουίφτ.

Αλλά σαφώς οι Swifties θέλουν να ξέρει ότι είναι πάντα ευπρόσδεκτος στη σκηνή.