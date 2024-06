Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με τα παιδιά του στην Τέιλορ Σουίφτ – Οι selfies στα παρασκήνια και τα μηνύματα

Η βασίλισσα της ποπ Τέιλορ Σουίφτ πόζαρε για μια selfie με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον σύντροφό της Travis Kelce.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν μεταξύ των καλεσμένων της Τέιλορ Σουίφτ στην εντυπωσιακή συναυλία της στο Λονδίνο. Ο διάδοχος του θρόνου περίμενε υπομονετικά την έναρξη της συναυλίας, ενώ απαθανατίστηκε να χορεύει στον ρυθμό του Shake it Off.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας ήταν ανάμεσα στο πλήθος των 90.000 ατόμων που έδωσαν το παρών στην πιο καυτή συναυλία της πόλης στο Wembley.

Ενώ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είχε μαζί του τον πρίγκιπα Τζορτζ και την πριγκίπισσα Σάρλοτ, ο πρίγκιπας Λούις έμεινε σπίτι με τη μητέρα του Κέιτ Μίντλετον.

«Χρόνια πολλά M8! Οι συναυλίες στο Λονδίνο ξεκινούν θαυμάσια» έγραψε χαρακτηριστικά η Τέιλορ Σουίφτ, ενώ ανάρτηση έκανε και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ από τον επίσημο λογαριασμό του.

Happy Bday M8! London shows are off to a splendid start 🇬🇧🇺🇸🤝 @KensingtonRoyal pic.twitter.com/VlD6V0PiEL

«Σε ευχαριστούμε Τέιλορ Σουίφτ για αυτό το όμορφο βράδυ» αναφέρει χαρακτηριστικά από τον λογαριασμό του ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Τέιλορ Σουίφτ γνωρίζονται από καιρό, καθώς το δίδυμο είχε μοιραστεί τη σκηνή στο παλάτι του Κένσινγκτον για να ερμηνεύσει το Livin’ On A Prayer με τον Τζον Μπον Τζόβι σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση το 2013.

Η παρουσία του πρίγκιπα Γουίλιαμ στη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ σχολιάστηκε έντονα στα social media. «Αυτό είναι το καλύτερό μου!!! Δεν ήξερα ότι χρειαζόμουν να δω τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να χορεύει με τα τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ» έγραψαν χαρακτηριστικά στο Twitter.

«Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι Swiftie. Ο υπέροχος μπαμπάς χορεύει εκεί» σημείωσαν σε άλλο μήνυμα στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Prince William was spotted ‘dad dancing’ at Taylor Swift’s concert✨

The Prince of Wales was seen alongside his children Prince George, 10 and Princess Charlotte, nine.

Read more: https://t.co/re8TJwCYtf pic.twitter.com/ZjYgFZlS91

— Sky News (@SkyNews) June 22, 2024