Η δημόσια βιβλιοθήκη της 135η οδού στη γειτονιά του Χάρλεμ στη Νέα Υόρκη

Ήταν μια σημαντική ημέρα στην ιστορία των αμερικανικών βιβλιοθηκών – και στην ιστορία των μαύρων κοινοτήτων. Στις 25 Μαΐου 1926, η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι απέκτησε τη συλλογή του διάσημου αφρο-λατίνου βιβλιόφιλου Arturo Schomburg, η οποία περιείχε περισσότερα από 4.000 βιβλία, χειρόγραφα και άλλα αντικείμενα.

Αλλά είτε εργάζονταν σε παγκοσμίου φήμης ερευνητικές συλλογές είτε σε ταπεινές δημόσιες βιβλιοθήκες-υποκαταστήματα, αυτές οι πρωτεργάτριες έβλεπαν τον ρόλο τους όχι μόνο ως προς τη φροντίδα των παλαιών βιβλίων αλλά και ως προς τη δημιουργία χώρου για νέους ανθρώπους και νέες ιδέες

Ένα χρόνο νωρίτερα, η βιβλιοθήκη είχε δημιουργήσει την πρώτη δημόσια συλλογή αφιερωμένη σε υλικό για τις μαύρες κοινότητες, στο υποκατάστημά της στην 135η οδό στο Χάρλεμ. Έπειτα το υποκατάστημα έφτασε να φιλοξενεί έναν θησαυρό σπάνιων αντικειμένων, από τα πρώτα βιβλία από μαύρους συγγραφείς μέχρι τα τότε νέα έργα της αναγεννημένης Αναγέννησης του Χάρλεμ.

«Μπαρούτι με το οποίο θα πολεμήσουμε τους εχθρούς μας»

Ο Schomburg ήταν ο πιο διάσημος από τους μαύρους βιβλιόφιλους που, από τα τέλη του 19ου αιώνα, είχαν συγκεντρώσει εντυπωσιακές «βιβλιοθήκες σαλονιού» στα σπίτια τους. Τέτοιες βιβλιοθήκες έγιναν σημαντικοί τόποι συγκέντρωσης για τους μαύρους συγγραφείς και στοχαστές σε μια εποχή που οι νεοσύστατες δημόσιες βιβλιοθήκες – οι οποίες αυξήθηκαν εκρηκτικά σε αριθμό τις δεκαετίες μετά το 1870 – δεν ενδιαφέρονταν για το υλικό των μαύρων κοινοτήτων και συχνά δεν ήταν φιλόξενες για τους μαύρους θαμώνες.

Ξεκίνησε στην 135η οδό το 1923 και σύντομα εγκαταστάθηκε σε ένα διαμέρισμα στη Λεωφόρο Σεντ Νίκολας 580 μαζί με δύο φίλους της που εργάζονταν στο Opportunity, ένα νέο περιοδικό που είχε ως στόχο να καταγράψει τις δημιουργικές ζυμώσεις που αναβλύζονταν στο Χάρλεμ

Ο Schomburg συνόψισε τα πιστεύω του σε ένα περίφημο δοκίμιο του 1925, γράφοντας: «Ο Αμερικανός Νέγ*** πρέπει να ξαναφτιάξει το παρελθόν του για να φτιάξει το μέλλον του».

Σε μια επιστολή του 1913, το είχε διατυπώσει λιγότερο ευγενικά (και δικαίως): Τα αντικείμενα της βιβλιοθήκης του ήταν «μπαρούτι με το οποίο θα πολεμήσουμε τους εχθρούς μας».

Αλλά η πυρίτιδα χρειάζεται κάποιον να τη φορτώσει. Δηλαδή, τα βιβλία χρειάζονται βιβλιοθηκάριους.

«Είναι αυτές οι γυναίκες που ήταν οι οικοδόμοι του θεσμού»

Σήμερα, προσωπικότητες όπως ο Schomburg και ο ιστορικός και ακτιβιστής W.E.B. Du Bois (και συλλέκτης βιβλίων) θεωρούνται οι θεμελιωτές της μαύρης πνευματικής παράδοσης του 20ού αιώνα. Αλλά όλο και περισσότερο, οι μελετητές αποκαλύπτουν επίσης τον σημαντικό ρόλο των γυναικών που συχνά διοικούσαν τις βιβλιοθήκες, όπου έχτισαν συλλογές και – εξίσου σημαντικό – κοινότητες αναγνωστών.

«Η συλλογή του κ. Schomburg είναι πραγματικά ο σπόρος», δήλωσε η Joy Bivins, η σημερινή διευθύντρια του Schomburg Center for Research in Black Culture, όπως είναι πλέον γνωστή η βιβλιοθήκη της 135ης οδού, η οποία σήμερα φιλοξενεί περισσότερα από έντεκα εκατομμύρια βιβλία. «Αλλά από πολλές απόψεις, είναι αυτές οι γυναίκες που ήταν οι οικοδόμοι του θεσμού».

Πολλές ήταν από τις πρώτες μαύρες γυναίκες που παρακολούθησαν σχολές βιβλιοθηκονομίας, όπου έμαθαν τα εργαλεία και τα συστήματα του ταχέως εξελισσόμενου επαγγελματικού τομέα. Στην εργασία τους, έμαθαν ότι αυτά τα εργαλεία δεν ήταν πάντα κατάλληλα για τα βιβλία και τις ιδέες των μαύρων κοινοτήτων, οπότε επινόησαν τα δικά τους.

Κατά καιρούς, πολέμησαν την ανοιχτή και κρυφή λογοκρισία. Αλλά είτε εργάζονταν σε παγκοσμίου φήμης ερευνητικές συλλογές είτε σε ταπεινές δημόσιες βιβλιοθήκες-υποκαταστήματα, αυτές οι πρωτεργάτριες έβλεπαν τον ρόλο τους όχι μόνο ως προς τη φροντίδα των παλαιών βιβλίων αλλά και ως προς τη δημιουργία χώρου για νέους ανθρώπους και νέες ιδέες.

«Αυτές οι βιβλιοθηκάριοι ήταν πολύ συντονισμένες και κατάλαβαν ότι ένα πολιτιστικό κίνημα χρειάζεται επίσης έναν χώρο», δήλωσε η Laura E. Helton, ιστορικός στο Πανεπιστήμιο του Delaware και συγγραφέας του πρόσφατου βιβλίου «Scattered and Fugitive Things: How Black Collectors Created Archives and Remade History».

«Και οι βιβλιοθήκες εξυπηρετούσαν αυτή τη λειτουργία σε κάθε πόλη όπου είχαν δημιουργηθεί».

Καταφύγιο ονείρων

Αρχικά, αυτοί οι βιβλιοθηκάριοι εισέρχονταν σε κάτι που μπορεί να έμοιαζε με κενό. Στην απογραφή του 1920, μόνο 69 από τους 15.297 Αμερικανούς που ανέφεραν ως επάγγελμα βιβλιοθηκάριου ήταν μαύροι. Πολλές πόλεις του διαχωρισμένου Νότου δεν είχαν καθόλου υπηρεσίες βιβλιοθήκης για τους μαύρους πολίτες. Και ακόμη και στον Βορρά, τα υποκαταστήματα που τους εξυπηρετούσαν συχνά είχαν ελάχιστα βιβλία προσανατολισμένα στα ενδιαφέροντά τους, και μερικές φορές δεν διέθεταν καθόλου καταλόγους καρτών ή συλλογές αναφοράς.

Αυτό άρχισε να αλλάζει, έστω και αργά. Το 1924, στο Σικάγο, η Βίβιαν Χαρς έγινε η πρώτη μαύρη βιβλιοθηκάριoς που ανέλαβε τη διεύθυνση ενός παραρτήματος δημόσιας βιβλιοθήκης.

Αργότερα, ως επικεφαλής του πρώτου υποκαταστήματος της πόλης σε μια γειτονιά μαύρων, το οποίο άνοιξε στο Μπρονζέβιλ το 1932, καλωσόρισε ομάδες μελέτης της ιστορίας των μαύρων και δημιούργησε τη δεύτερη συλλογή δημόσιας βιβλιοθήκης της χώρας αφιερωμένη στη ζωή και τη λογοτεχνία της κοινότητας.

Κανένα μέρος δεν αποτυπώνει τους μετασχηματισμούς της εποχής περισσότερο από το Χάρλεμ, όπου, από το 1920, μια λευκή βιβλιοθηκάριος ονόματι Ernestine Rose προσέλαβε τέσσερις νεαρές μαύρες βιβλιοθηκάριους στη βιβλιοθήκη της 135ης οδού, η οποία είχε γίνει το ανεπίσημο υποκατάστημα που απευθύνονταν σε όλες τις κοινότητες της πόλης.

Ο ποιητής Arna Bontemps (ο οποίος αργότερα έγινε και ο ίδιος βιβλιοθηκάριος) θυμάται ότι επισκέφθηκε τη βιβλιοθήκη της 135ης οδού μετά την άφιξή του στο Χάρλεμ το 1924. «Υπήρχαν δύο πολύ όμορφες κοπέλες που κάθονταν στο γραφείο, μαύρες κοπέλες», είπε. «Δεν το είχα ξαναδεί αυτό».

Η Nella Larsen, συγγραφέας του μυθιστορήματος «Passing» του 1929 (και η πρώτη μαύρη απόφοιτος της σχολής βιβλιοθηκονόμων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης), εργάστηκε εκεί για ένα διάστημα. Και άλλες γυναίκες στο υποκατάστημα προώθησαν την καλλιτεχνική αναγέννηση της γειτονιάς με διαφορετικούς τρόπους.

Ανάμεσά τους ήταν και η Regina Andrews, μια νεαρή βιβλιοθηκάριος από το Σικάγο, η οποία ήρθε στη Νέα Υόρκη για διακοπές το 1922 και αποφάσισε να μείνει. Ξεκίνησε στην 135η οδό το 1923 και σύντομα εγκαταστάθηκε σε ένα διαμέρισμα στη Λεωφόρο Σεντ Νίκολας 580 μαζί με δύο φίλους της που εργάζονταν στο Opportunity, ένα νέο περιοδικό που είχε ως στόχο να καταγράψει τις δημιουργικές ζυμώσεις που αναβλύζονταν στο Χάρλεμ.

Με το παρατσούκλι Dream Haven, το διαμέρισμα έγινε γρήγορα σαλόνι και στέκι για μερικές από τις πιο διάσημες προσωπικότητες της εποχής.

Η σημασία

Για τις μαύρες βιβλιοθηκάριoυς της εποχής, το επάγγελμα δεν αφορούσε μόνο τη φιλοξενία συγγραφέων. Ήταν επίσης η δημιουργία μιας πνευματικής υποδομής που καθιστούσε το Μαύρο περιεχόμενο ορατό – και διαθέσιμο.

Στην 135th Street, μία από τις συναδέλφους της Andrews ήταν η Catherine Latimer, η οποία το 1925 έγινε η πρώτη επιμελήτρια του νεοσύστατου Τμήματος Νέγρ**** Λογοτεχνίας, Ιστορίας και Τυπογραφίας, το οποίο υποδέχθηκε τη συλλογή του Schomburg τον επόμενο χρόνο.

Σε ένα άρθρο του 1934 στο The Crisis, το επίσημο περιοδικό της N.A.A.C.P., με τίτλο «Πού μπορώ να βρω υλικό για τον νέγ**», η Latimer περιέγραψε τον πλούτο της συλλογής στην 135η οδό. Σκεφτόταν όμως και το πώς θα έβρισκε κανείς τα πράγματα μόλις βρισκόταν εκεί.

Σε παράλληλη συνεργασία με την Dorothy Porter, βιβλιοθηκάριo του Πανεπιστημίου Howard, η Latimer δημιούργησε ένα ευρετήριο μαύρης ποίησης και τραγουδιού, με κάθε καταχώρηση να παρατίθεται με βάση το όνομα και τον πρώτο στίχο. (Η έκδοση της Porter χάθηκε, αλλά η Helton εντόπισε την έκδοση της Latimer πριν από αρκετά χρόνια στις αποθήκες του Schomburg).

*Με πληροφορίες από: New York Times | Kεντρική φωτογραφία θέματος: digitalcollections.nypl