«Ετοιμάζει νέα πρόταση για Ιωαννίδη η Μπολόνια – Αυτά τα χρήματα θα προσφέρει»

Η Μπολόνια έχει μπει στον… χορό της απόκτησης του Φώτη Ιωαννίδη και η πρώτη της πρόταση, την οποία επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ανερχόταν σε 18 εκατ. ευρώ, συν άλλα 2 εκατ. με την μορφή μπόνους, όμως ο Παναθηναϊκός την απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες.

Αυτό βέβαια δεν πτόησε τους «ροσομπλού», που σύμφωνα με την «Corriere di Bologna» έχουν πάρει την απόφαση να επιστρέψουν για τον Έλληνα επιθετικό και να προσφέρουν αυτή την φορά 22 εκατ. ευρώ, συν κάποια επιπλέον χρήματα με την μορφή μπόνους.

Όπως μάλιστα τονίζεται, εάν καταφέρει η Μπολόνια να αποκτήσει τον «πράσινο» φορ, αυτή θα είναι η ακριβότερη αγορά στην ιστορία της, με την διοίκηση της ομάδας να μην καταθέτει τα… όπλα και να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Πάντως, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκαθαρίσει πως ο παίκτης δεν πωλείται και μόνο μια… εξωπραγματική προσφορά θα μπορούσε να βάλει τους «πράσινους» σε διαδικασία συζητήσεων, μιας και ο Ιωαννίδης έχει κομβικό ρόλο στα πλάνα του Ντιέγκο Αλόνσο.

Θυμίζουμε, ότι πριν λίγες μέρες ο Παναθηναϊκός απέρριψε την πιο δυνατή, μέχρι στιγμής, πρόταση από την Ίπσουιτς, στα 25 εκατομμύρια ευρώ, δείχνοντας έμπρακτα την απόφασή του να διατηρήσει τον Έλληνα επιθετικό στο ρόστερ του και τη νέα σεζόν.

🚨🇬🇷 Two clubs have sent bids to Panathinaikos for Greek striker Fotis Ioannidis: Ipswich Town and Bologna.

Ipswich sent €25m package bid, while Bologna offer is worth €18m plus €2m in add-ons.

No agreement yet as Panathinaikos expect one more PL club to enter the race. pic.twitter.com/Ps0JnJrb6F

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2024