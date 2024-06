Ρομάνο: «Περιμένει και άλλη ομάδα από την Premier League για τον Ιωαννίδη ο Παναθηναϊκός»

Nέο μπαράζ δημοσιευμάτων για το μέλλον του Φώτη Ιωαννίδη.

Ο Παναθηναϊκός φέρεται, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να περιμένει νέα ομάδα της Premier League να μπει στο… παιχνίδι για τον Φώτη Ιωαννίδη.

Όπως σημειώνει ο Ιταλός ρεπόρτερ, Ίπσουιτς και Μπολόνια έχουν ήδη κάνει την κίνησή τους για τον Έλληνα επιθετικό του «τριφυλλιού» καταθέτοντας πρόταση.

Συγκεκριμένα οι Άγγλοι προσέφεραν 25 εκατομμύρια ευρώ, η προσφορά δεν έγινε αποδεκτή από τον Παναθηναϊκό. Η πρόταση των Ιταλών ανέρχεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ συν 2 ακόμα μπόνους, αλλά παρ’ ότι ο Ιταλός δεν αναφέρει αν έχει υπάρξει απάντηση ούτε για κείνη, είναι δεδομένο πως δεν μπορεί να καλύψει τα «θέλω» του «τριφυλλιού».

Συνεχίζοντας, ο Ρομάνο αναφέρει πως για την ώρα δεν υπάρχει συμφωνία ενώ τονίζει πως ο Παναθηναϊκός περιμένει μία ακόμα ομάδα της Premier League να μπει στην κούρσα για την υπογραφή του παίκτη.

🚨🇬🇷 Two clubs have sent bids to Panathinaikos for Greek striker Fotis Ioannidis: Ipswich Town and Bologna.

Ipswich sent €25m package bid, while Bologna offer is worth €18m plus €2m in add-ons.

No agreement yet as Panathinaikos expect one more PL club to enter the race. pic.twitter.com/Ps0JnJrb6F

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2024