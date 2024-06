Ο Ταραντίνο προπηλακίστηκε από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στη Νέα Υόρκη – «Σιωνιστικό σκουπίδι»

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης του Χόλιγουντ Κουέντιν Ταραντίνο απαθανατίστηκε να φωτογραφίζεται με Ισραηλινούς/ες στρατιώτες σε στρατιωτική βάση στη νότια κατεχόμενη Παλαιστίνη, προκαλώντας οργή στο διαδίκτυο και προκαλώντας διαμαρτυρίες εναντίον του κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την απόσταση μεταξύ του Χόλιγουντ και του γενικού πληθυσμού στις ΗΠΑ.

Ο παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο, γνωστός για ταινίες όπως το «Kill Bill», το «Pulp Fiction» και το «Django Unchained», αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες από πρώην θαυμαστές του ότι υποστηρίζει μια συνεχιζόμενη γενοκτονία. Οι αντιδράσεις αυτές οφείλονται στην κυκλοφορία βίντεο και φωτογραφιών που τον δείχνουν να ποζάρει με Ισραηλινούς στρατιώτες σε στρατιωτικές μονάδες.

Στις 15 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας σε κιμπούτζιμ και πόλεις του νότιου Ισραήλ, ο Ταραντίνο επισκέφθηκε την περιοχή Naqab (Negev) για να υποστηρίξει τοπικές ισραηλινές επιχειρήσεις. Βιντεοσκοπήθηκε να απολαμβάνει μια «υπέροχη γιορτή» και επαίνεσε τη «φιλοξενία» των νοτιοϊσραηλινών κοινοτήτων.

Αφού αποκαλύφθηκε ότι επισκεπτόταν ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις, οι ενέργειες του Ταραντίνο έτυχαν ευρείας προσοχής. Είχε συμμετάσχει σε μια οργανωμένη περιοδεία που φέρεται να είχε σχεδιαστεί για να «τονώσει το ηθικό» των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων καθώς ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν χερσαία επίθεση στη Γάζα.

Η ινφλουένσερ «Crackhead Barney» αποδοκίμασε τον σκηνοθέτη Κουέντιν Ταραντίνο ενώ έτρωγε σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης, όπως δείχνει βίντεο του περιστατικού – απέξω τον περίμεναν και άλλοι ακτιβιστές/ακτιβίστριες.

Η Barney, ανέβηκε τις σκάλες στο εστιατόριο Che Li στο St. Marks Place, όπου ο Ταραντίνο φαινόταν να κάθεται και να απολαμβάνει το γεύμα του μόνος του, σύμφωνα με ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της στο Instagram το Σάββατο.

«Κουέντιν Ταραντίνο», φαίνεται να φωνάζει στον σκηνοθέτη. «Γιατί είσαι ένα σιωνιστικό σκουπίδι»;

Εκείνος χαμογελάει και διπλώνει τα χέρια του, φαίνεται στο βίντεο. «Πηγαίνεις στο Ισραήλ», τον πιέζει, ενώ εργαζόμενοι την σπρώχνουν από το εστιατόριο.

Η «αφοσίωση» του Ταραντίνο στο Ισραήλ χρονολογείται πολύ πιο πίσω από τον πόλεμο του Ισραήλ στη στη Γάζα που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου. Επισκέφθηκε για πρώτη φορά επίσημα το Ισραήλ το 2009 για να εγκαινιάσει την πρεμιέρα της ταινίας του «Inglourious Basterds», η οποία διαδραματίζεται σε μια εναλλακτική πραγματικότητα όπου κυνηγούνται κορυφαίοι αξιωματούχοι των ναζί. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, γνώρισε την Ντανιέλα Πικ, ένα μοντέλο από το Ισραήλ και κόρη του Σβίκα Πικ, γνωστού ως «βασιλιά της ποπ του Ισραήλ», η οποία αργότερα θα γινόταν σύζυγός του.

ZINOIST RÉUNION #BradPittIsAnAbuser been busy promoting 2 Israeli Foreign Policy Diplomats Israeli IDF soldier turned singer son & Tarantino a lifelong IDF funding supporter.

So we can guess whose funding this movie of «Harvey Weinstein’s boy’s» #IDFTerroristArmy #IDFisISIS pic.twitter.com/TDJACksf6K

— Judy (@judyju18) February 2, 2024