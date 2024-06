Ο Ιρανοσουηδός πολίτης Σαΐντ Αζίζι ανταλλάχθηκε επίσης με τον Χαμίντ Νουρί, ο οποίος εξέτιε ισόβια στη Σουηδία για το ρόλο του στο θάνατο περισσότερων από 100 πολιτικών κρατουμένων. Ο Γιόχαν Φλοντέρους, ο Σουηδός διπλωμάτης της ΕΕ που κρατούνταν αιχμάλωτος επί δύο χρόνια στο Ιράν, απελευθερώθηκε και επιστρέφει στην πατρίδα του, ανακοίνωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός.

Ο Ούλφ Κρίστερσον δήλωσε το Σάββατο ότι ο Ιρανός ισοβίτης Χαμίντ Νούρι ανταλλάσσεται με τον Γιόχαν Φλοντέρουςκαι τον Ιρανο-Σουηδό πολίτη Σαΐντ Αζίζι. Η απελευθέρωσή του έρχεται μήνες αφότου ο πατέρας του Φλοντέρους δήλωσε ότι περίμεναν τη θανατική ποινή ή την ισόβια κάθειρξη αφού κατηγορήθηκε για κατασκοπεία, παρά τις διαμαρτυρίες της ΕΕ, της σουηδικής κυβέρνησης και της οικογένειάς του, οι οποίοι δήλωσαν ότι οι κατηγορίες ήταν κατασκευασμένες.

Η πενταετής ποινή φυλάκισης του Αζίζι για κατηγορίες εθνικής ασφάλειας επικυρώθηκε νωρίτερα φέτος. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ, ο Κρίστερσον δήλωσε: «Το Ιράν έχει κάνει αυτούς τους Σουηδούς πιόνια σε ένα κυνικό διαπραγματευτικό παιχνίδι με στόχο να απελευθερωθεί ο Ιρανός πολίτης Χαμίντ Νουρί από τη Σουηδία».

Ο Νούρι καταδικάστηκε σε ισόβια στη Σουηδία για τον ρόλο του γύρω από τον θάνατο χιλιάδων πολιτικών κρατουμένων ως αναπληρωτής εισαγγελέας της φυλακής Gohardasht κοντά στην Τεχεράνη, γεγονός που πολλοί πιστεύουν ότι προκάλεσε την κράτηση του Φλοντέρους καθώς έφευγε από τη χώρα το 2022. «Ήταν σαφές από την αρχή ότι αυτή η επιχείρηση θα απαιτούσε δύσκολες αποφάσεις», δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός.

Η Ίλβα Γιόχανσον, η Σουηδή επίτροπος της ΕΕ, στην ομάδα της οποίας έχει εργαστεί ο Φλοντέρους, δήλωσε: «Ο Γιόχαν είναι επιτέλους ελεύθερος, μετά από περισσότερα από δύο χρόνια άδικης φυλάκισης σε ιρανική φυλακή. Είμαι τόσο, τόσο, τόσο χαρούμενη. Χαίρομαι για τον Γιόχαν, την οικογένειά του και τους φίλους του. Κάθε μέρα, αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, ο Γιόχαν ήταν στο μυαλό και στην καρδιά μας. Μιλούσαμε γι’ αυτόν κάθε μέρα και τώρα είμαστε όλοι τόσο ανακουφισμένοι και χαρούμενοι που επιτέλους μπορούμε να πούμε: «Γιόχαν, καλώς ήρθες σπίτι»».

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΕ ανέφερε ότι ο 33χρονος, ο οποίος εργαζόταν στο γραφείο Αφγανιστάν της υπηρεσίας εξωτερικών υπηρεσιών της ΕΕ, «επέστρεφε στο σπίτι του» από τη διαβόητη φυλακή Εβίν, όπου η οικογένειά του δήλωσε ότι κρατούνταν υπό απάνθρωπες συνθήκες.

Delighted at the news that our Swedish colleague Johan Floderus and his compatriot Saeed Azizi have been released from unjustified Iranian custody.

I wish them a good reunion with their loved ones.

Congratulations to Sweden for its persistent work to achieve this outcome.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2024