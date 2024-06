Συμφώνησε με την Σεβίλλη ο Ετζούκε

Η Σεβίλλη συμφώνησε προφορικά με τον Κιντέρα Ετζούκε, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα μετακομίσει στην Ανδαλουσία και θα συνεχίσει την καριέρα του στην La Liga, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Οι δύο πλευρές τα βρήκαν στους όρους συμβολαίου, ενώ οι ιατρικές εξετάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα, ώστε να υπογράψει ο Νιγηριανός και να ολοκληρωθεί το deal μεταξύ των δύο πλευρών.

Υπενθυμίζουμε πως ο Εντζούκε έπαιξε έντονα και για τον ΠΑΟΚ, και όχι μόνο έπαιξε αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δικέφαλος του Βορρά του κατέθεσε πρόταση ύψους 1.5 εκατομμυρίων ευρώ για τρία χρόνια.

