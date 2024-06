10 Έλληνες φωτογράφοι μας ταξιδεύουν στο δικό τους ελληνικό καλοκαίρι

Κώστας Αυγούλης

ΥΔΡΑ

Η Ύδρα είναι για µένα το ελληνικό καλοκαίρι, στο οποίο πάντα µπορείς να επιστρέφεις.

Γιάννης Μπουρνιάς

ΜΕΣΑΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι η χαρά της ζωής. Είναι ξενοιασιά, θάλασσα, νησιά, ατέλειωτες βουτιές, σιέστα στην παραλία κάτω από τα αρµυρίκια. Είναι το αεράκι του Αιγαίου, οι ξάστεροι κυκλαδίτικοι ουρανοί. Είναι το φως που σε λούζει. Κυρίως, όµως, είναι οι φίλοι. Οι νέοι και οι παλιοί. Εκείνοι είναι που δηµιουργούν τις πιο ωραίες αναµνήσεις στα καλοκαίρια µας.

Νικόλ Μπαρτζώκα

ΣΟΦΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ξεκινά η ελευθερία στην απεραντοσύνη της θάλασσας.

Μάρα Δεσύπρη

ΤΗΝΟΣ

«Serenity. Ηρεµία».

CALLIOPE

THNOΣ

Αυτή η φωτογραφία είναι από το άλµπουµ «Children of the light» και έχει να κάνει µε την ελληνική οµορφιά και τη νεότητα. Ο Σεραφείµ, ο νέος που φωτογράφισα, µοιάζει µε τον Οδυσσέα πάνω στο βράχο και είναι σαν βγαλµένος από τη µυθολογία. To ελληνικό καλοκαίρι έχει φως και ιστορία.

Θανάσης Κρίκης

Ο καυτός ήλιος ανάβει το πλακόστρωτο, το θαλασσινό αεράκι καβγαδίζει µε τη ζέση. Λευκή και γαλάζια ραστώνη µε αλµυρά χείλη ατενίζοντας το άπειρο του πελάγους

Βαγγέλης Κύρης

ΜΗΛΟΣ

Η Έσθερ αντιπροσωπεύει την απόλυτη ελληνική οµορφιά. Η Ελλάδα στο πρόσωπο της και το καλοκαίρι της!

Μαρίνα Βερνίκου

ΜΗΛΟΣ

Ένας από τους αγαπηµένους µου ελληνικούς προορισµούς είναι αυτό το εξωτικό νησί του Αιγαίου. Το Σαρακήνικο και το Κλέφτικο µε τους λευκούς βράχους, τα πράσινα νερά και τις σπηλιές είναι κάτι µοναδικό και όποιος τα επισκέπτεται µαγεύεται από την απαράµιλλη οµορφιά τους.

Γιώργος Καπλανίδης

ΜΥΚΟΝΟΣ

Το λευκό, το γαλάζιο, η θάλασσα, ένα ξωκλήσι, ο ορίζοντας και όλη η φυσική γεωµετρία που αυτά δηµιουργούν. Αυτό είναι η Ελλάδα και το καλοκαίρι της.

Νίκος Κόκκας

ΜΥΡΤΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

«Πρώτες εικόνες, σταθερές αξίες. Η παραλία, ίσως ο πιο

δηµοκρατικός και εξισωτικός χώρος του ελληνικού καλοκαιριού».

