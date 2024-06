Κατάλογο με τα ελληνικά νησιά που διαθέτουν τις καλύτερες παραλίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις των ελβετών ταξιδιωτών ανακοίνωσε η Blick.

Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Ελβετίας, η Κρήτη με το Ελαφονήσι και η Νάξος με την Πλάκα είναι τα ελληνικά νησιά που εντυπωσιάζουν περισσότερο με τις ονειρικές παραλίες, τις εναλλακτικές δραστηριότητες και τα γραφικά χωρία που «αγκαλιάζουν» τις αμμώδεις ακτές.

Ψηλά στις προτιμήσεις των Ελβετών φίλων της χαλάρωσης και της ηλιοθεραπείας βρίσκεται και η Ίος με την παραλία του Μυλοπότα να «υπόσχεται» αξέχαστες στιγμές.

Η λίστα της Blick περιλαμβάνει επίσης την Πάρο, τη Μήλο, τη Μύκονο και την Κέρκυρα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το άρθρο η Ελλάδα αποτελεί αγαπημένο προορισμό των Ελβετών ειδικά το καλοκαίρι που έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν έναν από τους αναρίθμητους επίγειους νησιωτικούς παραδείσους της.

