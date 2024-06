Ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία - Χτυπήθηκε και το Κίεβο

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη και η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για να την αποκρούσει, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας της Ουκρανίας μέσω Telegram (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters).

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μεταδίδει πως ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στους αιθέρες του Κιέβου και των περιχώρων του.

🔥🔥🔥 Looks like Ukraine is helping Russia celebrate Russia Day with some early morning fireworks.

The sounds of explosions were reported in Sevastopol, Simferopol, Saky, Krasnoperekopsk, Chernomorsk, Evpatoria, and Armyansk. #Crimea pic.twitter.com/4kvy2Cmdkh

— Natalka (@NatalkaKyiv) June 12, 2024