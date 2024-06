Ντίας: «Είμαι χαρούμενος στη Λίβερπουλ»

Με αφορμή τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με την Μπαρτσελόνα μίλησε ο Λουίς Ντίας.

Ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός της Λίβερπουλ, τις τελευταίες μέρες είναι στο στόχαστρο των Καταλανών σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ωστόσο δεν φαίνεται να… αγγίζουν τον Ντίας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος στη Λίβερπουλ, είναι μια σπουδαία ομάδα και σύλλογος, πάντα ήθελα να παίξω εκεί, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και χαλαρός.

Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο, σκέφτομαι την εθνική ομάδα της Κολομβίας, στην οποία βρισκόμαστε», ανέφερε ο Ντίας, όπως μετέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

🔴🇨🇴 Luis Díaz: “I’m very happy there at Liverpool, it’s a great team and club, I’ve always wanted to play there, so I’m very happy and relaxed”.

“I’m not thinking about anything else”. pic.twitter.com/wm7zdgXVH6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2024