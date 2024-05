Επίσημο: Προπονητής της Λίβερπουλ ο Άρνε Σλοτ (pic)

Ο Άρνε Σλοτ, είναι και… με την βούλα ο επόμενος προπονητής της Λίβερπουλ. Οι Ρεντς με επίσημη ανακοίνωσή τους έκαναν γνωστό ότι ο Ολλανδός προπονητής θα είναι ο διάδοχος του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της ομάδας, αναλαμβάνοντας καθήκοντα από την 1η Ιουνίου.

Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσε την πρόσληψη του 45χρονου τεχνικού, ο οποίος θα αναλάβει το δύσκολο έργο να «μπει στα παπούτσια» του Γερμανού, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στους «κόκκινους» οδηγώντας τους στην κορυφή της Premier League μετά από 30 χρόνια.

Ο Σλοτ είναι από τους πλέον επιτυχημένους προπονητές στη χώρα του τις τελευταίες σεζόν, με τη δουλειά του να φαίνεται αρχικά στην Άλκμααρ τη σεζόν 2019-20, όταν αμφισβήτησε στα ίσα την ανωτερότητα του Άγιαξ (ήρθε δεύτερη στη διαφορά τερμάτων σε σύγκριση με τον Αίαντα), ενώ από το 20221 έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της Φέγενορντ.

Πέρυσι οδήγησε την ομάδα του Ρότερνταμ στην κορυφή της Eredivisie και στον πρώτο της τίτλο πρωταθλήτριας μετά από έξι χρόνια και φέτος πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ολλανδίας, με την εφημερίδα «Times» να υπογραμμίζει ότι «η ικανότητά του να βελτιώνει παίκτες και το επιθετικό στιλ ποδοσφαίρου είναι αρετές που εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα από τους ανθρώπους των κόκκινων».

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit 🙌

— Liverpool FC (@LFC) May 20, 2024