Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «σύνθετο έγκλημα πολέμου» μετά την πολύνεκρη επίθεση του περασμένου Σαββάτου στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός απελευθέρωσε τέσσερις ομήρους, με την παλαιστινιακή οργάνωση να υποστηρίζει ότι σκότωσε άλλους τρεις, καθώς και τουλάχιστον 274 Παλαιστίνιους, ενώ άφησε πίσω του 698 τραυματίες.

Ο Μπένι Γκαντζ, υπουργός στο πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ παραιτήθηκε από τον κυβερνητικό συνασπισμό του Ισραήλ, κατηγορώντας τον για αποτυχία στον πόλεμο στη Γάζα και ζητώντας πρόωρες εκλογές.

Η αστυνομία στην Αυστραλία διεξάγει έρευνα μετά το γράψιμο συνθήματος στο προξενείο των ΗΠΑ στο Σίδνεϊ νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Εικόνες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τις λέξεις «Free Gaza» γραμμένες με κόκκινη μπογιά στα παράθυρα του προξενείου και ανεστραμμένα κόκκινα τρίγωνα ζωγραφισμένα πάνω στα διακριτικά των ΗΠΑ στο τζάμι.

Το κτίριο, στα βόρεια προάστια της πόλης, έχει αποκλειστεί. Το Sky News μετέδωσε ότι τα παράθυρα είχαν δεχθεί χτυπήματα τουλάχιστον 13 φορές με σφυρί.

Η αστυνομία δήλωσε ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας από τις πρώτες πρωινές ώρες έδειξε ένα άτομο με κουκούλα να βάφει με σπρέι τα παράθυρα. Φαινόταν επίσης να μεταφέρει μια μικρή βαριοπούλα.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε καταδίκασε τον βανδαλισμό.

«Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πολιτική συζήτηση και διάλογο με σεβασμό», δήλωσε στους δημοσιογράφους αφού ρωτήθηκε για το περιστατικό. «Μέτρα όπως το να μπογιαντίζεται το αμερικάνικο προξενείο δεν προάγουν σε τίποτα την υπόθεση εκείνων που διέπραξαν αυτό που είναι φυσικά έγκλημα καταστροφής περιουσίας».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

JUST IN: Police are investigating after the US Consulate in North Sydney was vandalised early this morning.

CCTV shows a person wearing a dark-coloured hoodie with their face obscured damaging nine windows with a small sledgehammer and painting graffiti on the door. #9News pic.twitter.com/pGtfSNPtCz

— 9News Australia (@9NewsAUS) June 10, 2024