Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα που ξεκίνησε οκτώ μήνες πριν, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα που καλεί για άμεση κατάπαυση του πυρός, αν και τα ερωτήματα για την εφαρμογή του παραμένουν.

Η Χαμάς λέει ότι είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τους διαμεσολαβητές για την εφαρμογή των όρων του ψηφίσματος «που συνάδουν με τα αιτήματα του λαού και της αντίστασής μας».

Η εκπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ δήλωσε μετά την ψηφοφορία ότι το Τελ Αβίβ «δεν θα εμπλακεί σε ανούσιες και ατελείωτες διαπραγματεύσεις, τις οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί η Χαμάς».

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα σπίτι στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν της πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο και τραυματίζοντας άλλα, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Συνεργείο της πολιτικής προστασίας στον θύλακα εξακολουθεί να αναζητά θύματα παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια αυτού του σπιτιού και ενός άλλου στη συνοικία Νταράτζ της πόλης της Γάζας, όπου είχαμε αναφέρει προηγουμένως ότι σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι.

Τη Δευτέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που πρότειναν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με τη Haaretz, σειρήνες ακούγονται στο βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στη Νετού’α.

Ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι αναχαίτισε έναν «ύποπτο εναέριο στόχο» που είχε «φτάσει στο ισραηλινό έδαφος από τα ανατολικά».

Η ανακοίνωση στο Χ πρόσθεσε ότι ο στόχος, που παρακολουθούνταν από τις ισραηλινές δυνάμεις, δεν εισήλθε στο έδαφος της χώρας.

«Δεν υπήρξαν θύματα και δεν προκλήθηκαν ζημιές», αναφέρεται.

Η δήλωση ήρθε μετά την ανακοίνωση της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης-ομπρέλας Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, η οποία δήλωσε ότι εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενός «ζωτικού στόχου» στη νότια ισραηλινή πόλη Εϊλάτ.

Η Ιορδανία διοργανώνει σήμερα διεθνή διάσκεψη με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί έπειτα από οκτώ μήνες πολέμου.

Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων συγκρούστηκαν με την αστυνομία της Νέας Υόρκης έξω από μια εκδήλωση στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης αφιερωμένη στα θύματα της επίθεσης στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, οι διαδηλωτές ανεμίζουν παλαιστινιακές σημαίες και ακούγονται να φωνάζουν συνθήματα όπως: «Ζήτω η Ιντιφάντα» και «Η αντίσταση δικαιολογείται εκεί όπου οι άνθρωποι είναι υπό κατοχή».

