Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε σήμερα πως οι σκοτωμοί αμάχων στη διάρκεια της επιχείρησης του Ισραήλ προκειμένου να απελευθερώσει τέσσερις ομήρους, και επίσης η κράτηση αιχμαλώτων από ένοπλες οργανώσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, μπορεί να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου.

Το Ισραήλ δήλωσε πως η επιχείρηση, που συνοδεύθηκε από αεροπορική επίθεση, έλαβε χώρα το Σάββατο στην καρδιά μιας συνοικίας στην περιοχή Νουσέιρατ της κεντρικής Γάζας όπου η Χαμάς κρατούσε τους ομήρους σε δύο πολυκατοικίες.

Τουλάχιστον 270 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους στη Γάζα.

«Ο τρόπος με τον οποίο διενεργήθηκε η επιδρομή σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή θέτει σε σοβαρή αμφισβήτηση το αν οι αρχές της διάκρισης, της αναλογικότητας και της προφύλαξης -όπως ορίζονται βάσει των νόμων του πολέμου- τηρήθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις», δήλωσε ο Τζέρεμι Λόρενς, εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Ο Λόρενς πρόσθεσε πως η κράτηση ομήρων σε τόσο πυκνοκατοικημένες περιοχές από ένοπλες οργανώσεις «θέτει τις ζωές Παλαιστινίων αμάχων, όπως και τους ίδιους τους ομήρους, σε επιπρόσθετο κίνδυνο από τις εχθροπραξίες».

«Όλες αυτές οι ενέργειες, και από τις δύο πλευρές, μπορεί να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου», σημείωσε.

Reports of hundreds Palestinians killed in Israel’s operation in #Gaza call into question respect for international humanitarian law principles of distinction, proportionality & precaution.

Holding of hostages by Palestinian armed groups is distressing, & they must be released.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) June 11, 2024