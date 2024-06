«Άμεση, πλήρη και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός» ψήφισε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Βήμα προς την ειρήνη έκαναν το Συμβούλιο Ασφαλείας, το Ισραήλ και η Χαμάς εκπροσωπώντας τις παλαιστινιακές οργανώσεις, αποδεχόμενοι το ψήφισμα κατάπαυσης του πυρός που έφεραν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι ΗΠΑ. Οι τελευταίες έχουν και την πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή του ψηφίσματος από πλευράς Ισραήλ, ενώ τον αντίστοιχο ρόλο έχουν η Αίγυπτος και το Κατάρ, ως προς τις παλαιστινιακές οργανώσεις.

Όπως αναφέρει ο ΟΗΕ «το κείμενο που συνέταξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες καλεί τη Χαμάς να αποδεχθεί την πρόταση κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε στις 31 Μαΐου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η οποία έχει ήδη γίνει αποδεκτή από το Ισραήλ. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε με 14 ψήφους υπέρ και αποχή της Ρωσίας, καλεί επίσης και τα δύο μέρη να εφαρμόσουν πλήρως τους όρους της πρότασης «χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους»».

Ο πρόεδρος Μπάιντεν περιέγραψε τη συμφωνία ως «όχι απλώς μια κατάπαυση του πυρός που αναπόφευκτα θα είναι εύθραυστη και προσωρινή», αλλά ως μια συμφωνία που θα προσφέρει ένα «διαρκές τέλος στον πόλεμο». Πρόσθεσε ότι οι όροι της συμφωνίας διαβιβάστηκαν από το Κατάρ στην ηγεσία της Χαμάς. Η συμφωνία παρά την αποδοχή από πλευράς της Χαμάς δεν είναι σε ισχύ έως ότου το επιβεβαιώσουν οι μεσολαβήτριες χώρες, ΗΠΑ, Αίγυπτος και Κατάρ.

Η πρόταση προβλέπει μια προσέγγιση τριών φάσεων για να εξασφαλιστεί ένας διαρκής και ολοκληρωμένος τερματισμός των μαχών.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει «άμεση, πλήρη και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός με την απελευθέρωση των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των ηλικιωμένων και των τραυματιών, την επιστροφή των λειψάνων ορισμένων ομήρων που έχουν σκοτωθεί και την ανταλλαγή των Παλαιστινίων κρατουμένων».

Ζητά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τις «κατοικημένες περιοχές» της Γάζας, την επιστροφή των Παλαιστινίων στα σπίτια και τις γειτονιές τους σε όλο τον θύλακα, συμπεριλαμβανομένου του βόρειου τμήματος, καθώς και την ασφαλή και αποτελεσματική διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε κλίμακα.

Η δεύτερη φάση θα προβλέπει τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών «με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των άλλων ομήρων που βρίσκονται ακόμη στη Γάζα και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα».

Στην τρίτη φάση, θα ξεκινούσε «ένα μεγάλο πολυετές σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας» και τα λείψανα των νεκρών ομήρων που βρίσκονται ακόμη στη Γάζα στις οικογένειές τους.

Το Συμβούλιο υπογράμμισε επίσης την πρόβλεψη της πρότασης ότι εάν οι διαπραγματεύσεις διαρκούν περισσότερο από έξι εβδομάδες για την πρώτη φάση, η κατάπαυση του πυρός θα συνεχιστεί για όσο διάστημα διαρκούν οι διαπραγματεύσεις.

