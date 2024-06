H Mπράιτον βρήκε τον διάδοχο του Ντε Τσέρμπι

Σύμφωνα με το Sky Sports Germany, η Μπράιτον βρήκε τον διάδοχο του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, αφού έχει προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις με τον Φαμπιάν Χίρτσελερ, τον Γερμανοαμερικανό τεχνικό, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Ζανκτ Πάουλι τους τελευταίους 18 μήνες.

Μάλιστα, τα γερμανικά μέσα θεωρούν ότι ο 31χρονος τεχνικός έχει συμφωνήσει προφορικά να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «γλάρων», αφού οδήγησε την Πάουλι στην Bundesliga ως πρωταθλήτρια της δεύτερης κατηγορίας.

Προς το παρόν, ο Χίρτσελερ παραμένει υπό συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα, το οποίο δεν περιλαμβάνει ρήτρα αποχώρησης. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει συμφωνία κυρίων που του επιτρέπει να αποχωρήσει αν προκύψει μια πειστική προσφορά, όπως αυτή της Μπράιτον που πληροί τα κριτήρια.

Εάν ολοκληρωθεί τελικά το deal, θα μιλάμε για μια ιστορική πρόσληψη , καθώς ο Χίρτσελερ πρόκειται να γίνει ο νεότερος προπονητής στην ιστορία της Premier League.

Η Μπράιτον έχει ήδη εξασφαλίσει άδεια εργασίας για τον νεαρό τεχνικό καθιστώντας άμεση τη μετάβασή του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

🚨🔵 Brighton have just made contact with St. Pauli for 31 year old manager Fabian Hürzeler!

Negotiations ongoing over compensation after positive talks with Hürzeler on project, contract details and more.

Born in February 1993, Hürzeler now clear favorite to replace De Zerbi. pic.twitter.com/eopdj97ynE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2024