Γαλλικά «σενάρια» για τον Φώτη Ιωαννίδη: «Κλείνει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας»

«Μπαμ» από τη Γαλλία για τον Φώτη Ιωαννίδη. Ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους της χώρας, στον λογαριασμό του στο Χ, ανέφερε πως ο Έλληνας φορ είναι πολύ κοντά στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που ως γνωστό διεκδικεί καιρό τώρα την υπογραφή του.

«H Σπόρτινγκ είναι κοντά στο να ολοκληρώσει τη συμφωνία για την υπογραφή του Φώτη Ιωαννίδη. Δεν έχουν πέσει ακόμη μεταγραφές αλλά οι διαπραγματεύσεις είναι στην τελική ευθεία» έγραψε ο Γάλλος ρεπόρτερ, Σάντι Άουνα που θεωρείται ένας από τους εκείνους τους δημοσιογράφους που τα καλοκαίρια έχουν μεγάλη απήχηση με τις μεταγραφικές αποκαλύψεις του.

Υπενθυμίζουμε ότι, τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο 23χρονος επιθετικός έχει ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα δύο φιλικά που έχει να δώσει και παράλληλα θα έχει συζητήσεις με την διοίκηση του Παναθηναϊκού για επέκταση του συμβολαίου του με μια… γενναία αύξηση αποδοχών.

Στον δε Παναθηναϊκό επιμένουν ότι ο Ιωαννίδης «δεν πωλείται». Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί…

