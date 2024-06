Τμήμα διαστημικού σκάφους της κινεζικής αποστολής Chang’e 6 αποσεληνώθηκε (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το Χ) επιτυχώς σήμερα Τρίτη, μεταφέροντας δείγματα που συγκεντρώθηκαν από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, γεγονός άνευ προηγουμένου, μεταδίδει κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Η μονάδα ανύψωσης («ascender»), η οποία μεταφέρει δείγματα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της διαστημικής αποστολής Chang’e 6 «υψώθηκε από το έδαφος» της σκοτεινής πλευράς της Σελήνης, επίτευγμα «άνευ προηγουμένου στην ανθρώπινη ιστορία της σεληνιακής εξερεύνησης», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Here it is. Footage of Chang’e-6 on the Moon’s far side https://t.co/bTYcU4yRBk pic.twitter.com/yt1gokb59B

— China ‘N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) June 4, 2024