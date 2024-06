Η Μάριαν Ρόμπινσον, μητέρα της Μισέλ Ομπάμα, πέθανε στα 86 της χρόνια

Η μητέρα της πρώην Πρώτης Κυρίας Μισέλ Ομπάμα, Μάριαν Ρόμπινσον, πέθανε, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας η Ρόμπινσον ήταν 86 ετών. «Έφυγε ειρηνικά σήμερα το πρωί και αυτή τη στιγμή κανείς μας δεν είναι απόλυτα σίγουρος για το πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε χωρίς εκείνη», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας. Η δήλωση της οικογένειας προέρχεται από τη Μισέλ και τον Μπαράκ Ομπάμα, τον Κρεγκ Ρόμπινσον και τη σύζυγό του, Κέλι, και τα εγγόνια της Μάριαν Ρόμπινσον, Έιβερι, Λέσλι, Μάλια, Σάσα, Όστιν και Άαρον.

Η Ρόμπινσον έγινε γνωστή στους Αμερικανούς ως η πρώτη γιαγιά της χώρας μετά τη νίκη του γαμπρού της, Μπαράκ Ομπάμα, στις προεδρικές εκλογές του 2008. Ήταν σταθερό μέλος του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της οκταετούς θητείας του, αν και διατηρούσε χαμηλό προφίλ. Συμμετείχε σε εορταστικές εκδηλώσεις, σε περιστασιακά ταξίδια στο εξωτερικό και σε συναυλίες στο East Room. Τις περισσότερες φορές όμως βρισκόταν με τις εγγονές της, τη Σάσα και τη Μάλια.

Έχοντας ζήσει στο Σικάγο όλη της τη ζωή, η Ρόμπινσον συμφώνησε να μετακομίσει στην Ουάσινγκτον το 2009 για να ζήσει στην κατοικία του Λευκού Οίκου και να βοηθήσει στη φροντίδα των εγγονών της, οι οποίες ήταν τότε επτά και δέκα ετών. «Ένιωθα ότι αυτή θα ήταν μια πολύ δύσκολη ζωή και για τους δύο», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο CBS, αναφερόμενη στην κόρη της και τον γαμπρό της. «Και ανησυχούσα για την ασφάλειά τους, και ανησυχούσα για τα εγγόνια μου. Αυτό με έκανε να μετακομίσω στην Ουάσιγκτον».

Στην ανακοίνωσή τους την Παρασκευή, τα μέλη της οικογένειας της Ρόμπινσον είπαν ότι συμφώνησε να φύγει από το Σικάγο με «μια υγιή ώθηση». «Την χρειαζόμασταν. Τα κορίτσια τη χρειάζονταν. Και κατέληξε να είναι ο βράχος μας μέσα σε όλα αυτά», είπαν.

«Απολάμβανε το ρόλο της ως γιαγιά. Και παρόλο που εφάρμοζε τους όποιους οικιακούς κανόνες είχαμε θέσει για την ώρα του ύπνου, την παρακολούθηση τηλεόρασης ή την κατανάλωση γλυκών, ξεκαθάριζε ότι συντάσσεται με τα «εγγονάκια» της όταν πίστευε ότι οι γονείς τους ήταν πολύ αυστηροί», συμπλήρωσαν. Η Ρόμπινσον γεννήθηκε στο Σικάγο το 1937 και μεγάλωσε στο South Side της πόλης, όπου μεγάλωσε την κόρη της και τον γιο της, Κρεγκ Ρόμπινσον.Ήταν παντρεμένη με τον Φρέιζερ Ρόμπινσον, ο οποίος πέθανε το 1991 από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Ο πρώην πρόεδρος κάποτε αποκάλεσε την πεθερά του «το λιγότερο επιτηδευμένο άτομο που ξέρω». Πράγματι, η Ρόμπινσον είπε στη συνέντευξη στο CBS ότι ήταν μια «τεράστια προσαρμογή» να την εξυπηρετεί το προσωπικό της κατοικίας του Λευκού Οίκου, το οποίο, όπως είπε, έπεισε να την αφήσει να πλένει μόνη της τα ρούχα της.

«Αντί να συναναστρέφεται με νικητές Όσκαρ ή νομπελίστες, προτιμούσε να περνάει τον χρόνο της επάνω με ένα δίσκο τηλεόρασης, στο δωμάτιο έξω από το υπνοδωμάτιό της με τα μεγάλα παράθυρα που έβλεπαν το μνημείο της Ουάσινγκτον», ανέφερε η οικογένεια στην ανακοίνωσή της την Παρασκευή. «Ο μόνος καλεσμένος που ζητούσε επίμονα να συναντήσει ήταν ο Πάπας». Ο πρώην πρόεδρος πίστωσε στον Ρόμπινσον ότι κράτησε τις κόρες του προσγειωμένες όσο μεγάλωναν στον Λευκό Οίκο.

Η Μισέλ Ομπάμα ήταν πολύ δεμένη με τη μητέρα της. Ήταν η Ρόμπινσον που αφηγήθηκε το βιογραφικό βίντεο που παρουσίασε την κόρη της στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών το 2008. Και μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο, η Ρόμπινσον είπε: «Το ρητό μου είναι ότι όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Μισέλ Ομπάμα». Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η Μισέλ Ομπάμα απέτισε φόρο τιμής στη μητέρα της την Ημέρα της Μητέρας ανακοινώνοντας ότι ένα έκθεμα στο Μουσείο του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο θα πάρει το όνομά της.

«Με τόσους πολλούς τρόπους καλλιέργησε μέσα μου ένα βαθύ αίσθημα εμπιστοσύνης στο ποια ήμουν και ποια θα μπορούσα να γίνω, διδάσκοντάς μου πώς να σκέφτομαι μόνη μου, πώς να χρησιμοποιώ τη δική μου φωνή και πώς να καταλαβαίνω την αξία μου», ανέφερε η πρώην πρώτη κυρία σε ένα βίντεο-ανακοίνωση. «Απλώς δεν θα ήμουν αυτή που είμαι σήμερα χωρίς τη μητέρα μου».

Η ανακοίνωση της οικογένειας που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή ανέφερε ότι «υπήρχε και θα υπάρχει μόνο μία Μάριαν Ρόμπινσον», προσθέτοντας: «Μέσα στη θλίψη μας, ανασηκωνόμαστε από το εξαιρετικό δώρο της ζωής της. Και θα περάσουμε την υπόλοιπη ζωή μας προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στο παράδειγμά της».

My mom Marian Robinson was my rock, always there for whatever I needed. She was the same steady backstop for our entire family, and we are heartbroken to share she passed away today. We wanted to offer some reflections on her remarkable life: https://t.co/F7T6q625PC

— Michelle Obama (@MichelleObama) May 31, 2024