Live: Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Champions League – To in στο Γουέμπλεϊ

Σήμερα 1 Ιουνίου, την πρώτη βραδιά του καλοκαιριού, το Λονδίνο και συγκεκριμένα το στάδιο «Γουέμπλεϊ» θα γίνει η σκηνή ονείρου κάθε ποδοσφαιρικής γειτονιάς του πλανήτη.

Εκεί, η Ρεάλ Μαδρίτης, το «ιερό τέρας» του Champions League, με τα πολλά και διάσημα αστέρια της, προτάσσεται ως υπερ-φαβορί στον τελικό της κορυφαίας διοργάνωση συλλόγων στον κόσμο (22:00 απευθείας από το MEGA), απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, το απόλυτο αουτσάιντερ, που όμως δεν δείχνει διατεθειμένη να εγκαταλείψει το γλυκό «όνειρο» να πετύχει το αδιανόητο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει χάσει μόνο 3 τελικούς Τσάμπιονς Λιγκ και μάλιστα κερδίζει τους 8 πιο πρόσφατους συνεχόμενα, αφού ο τελευταίος χαμένος ήταν στο μακρινό 1981 από την Λίβερπουλ στο Παρίσι. Από την άλλη η Ντόρτμουντ μετρά έναν κερδισμένο τελικό με την Γιουβέντους το 1997 και έναν χαμένο (τι σύμπτωση στο ίδιο γήπεδο, στο «Γουέμπλεϊ») από την Μπάγερν το 2013.

Η Ρεάλ Μαδρίτης για να φτάσει μέχρι εδώ, χρειάστηκε να μείνει αήττητη (8-4-0 στη διοργάνωση). Πέρασε ως πρώτη από όμιλο με Νάπολι, Μπράγκα και Ουνιόν Βερολίνου και έπειτα στα νοκ άουτ, απέκλεισε διαδοχικά Λειψία, Μάντσεστερ Σίτι και Μπάγερν Μονάχου. Το περασμένο Σάββατο αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς γκολ με την Μπέτις εντός έδρας για την τελευταία αγωνιστική της La Liga, αγωνιζόμενη με βασική 11άδα.

Η Ντόρτμουντ από την άλλη έχει πετύχει πολλές… υπερβάσεις για να φτάσει μέχρι εδώ. Σε όμιλο – «φωτιά» με Παρί Σεν Ζερμέν, Μίλαν, Νιούκαστλ όχι απλά προκρίθηκε, αλλά πέρασε και ως πρώτη, ενώ στην συνέχεια στα νοκ άουτ παιχνίδια, απέκλεισε διαδοχικά Αϊντχόφεν, Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν. Στη Γερμανία, έκλεισε τη σεζόν στην 5η θέση της Bundesliga (σ.σ έχει εξασφαλίσει έξοδο στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ) με το 4-0 κόντρα στην Ντάρμσταντ.

Το in πιστό στο ραντεβού του με όλα τα μεγάλα αθλητικά -και όχι μόνο- γεγονότα, βρίσκεται στη Μέκκα του ποδοσφαίρου το Γουέμπλεϊ και θα σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον μεγάλο τελικό του Champions League.

15:53 Τα βλέμματα απόψε θα είναι στραμμένα σε δύο παίκτες: Στον Μάρκο Ρόις της Ντόρτμουντ και στον Τόνι Κρος της Ρεάλ Μαδρίτης. Αμφότεροι παίζουν τον τελευταίο τους αγώνα με τα χρώματα των ομάδων τους.

Ο Τόνι Κρος ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει την σπουδαία καριέρα του μετά το πέρας της φετινής σεζόν κι απόψε δίνει τον τελευταίο του αγώνα σε συλλογικό επίπεδο (έχει μπροστά του και τα ματς με την Εθνική Γερμανίας στα τελικά του Euro 2024).

Απ’ την άλλη, στην Ντόρτμουντ έχουνε… υποστολή σημαίας, με τον Μάρκο Ρόις να δίνει τελευταίο ματς της καριέρας του με την Γερμανική ομάδα. Μετά από μια καριέρα γεμάτη τίτλους, αλλά και τραυματισμούς, ο Γερμανός εξτρέμ θα πει το μεγάλο «αντίο» στην ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε μέσα στο Γουέμπλεϊ. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα συνεχίσει σε κάποια άλλη ομάδα, ή αν θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Το σίγουρο είναι ένα: Κρόος και Ρόις αξίζουν να πουν «αντίο» στους στις ομάδες τους με την κούπα του Champions League. Όμως, μόνο ένας θα τα καταφέρει!

Wish they could 𝙗𝙤𝙩𝙝 win the Champions League today 🥹🏆 pic.twitter.com/K3Fh5oHpfg

— 433 (@433) June 1, 2024