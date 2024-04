Οι 11άδες στο Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου (pics)

Η Άρσεναλ υποδέχεται σε λίγη ώρα την Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League στο «Έμιρεϊτς» (22:00), σε μία πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Οι Λονδρέζοι θα παραταχτούν σε διάταξη 4-3-3. Κάτω από τα δοκάρια, θα είναι ο Ράγια, ενώ η τετράδα της άμυνας απαρτίζεται από τους Κίβιορ, Γκάμπριελ, Σαλίμπα και Γουάιτ. Στην μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Έντερκαρντ, Ράις και Ζορζίνιο, ενώ μπορτά τους θα βρίσκεται η επιθετική τριπλέτα των Μαρτινέλι, Χάβερτζ και Σάκα.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️

🔙 Kiwior in at left-back

⚡️ Martinelli on the wing

💪 Havertz leads the line

Let’s make it count, Gunners 👊 pic.twitter.com/fRctf9TuqD

