«Αν η Ουκρανία δεν διαπραγματευτεί κινδυνεύει να χάσει την Μαύρη Θάλασσα» λέει ο Μασκ

«Η Ουκρανία κινδυνεύει να χάσει την Οδησσό και την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα εάν δεν συμφωνήσει να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία», δήλωσε ο Αμερικανός επιχειρηματίας Έλον Μασκ στο Χ, σε μια ανάρτηση που αφορούσε έναν αναλυτή που έχει ασχοληθεί με το αντάρτικο πόλεων στη Γάζα και την Ουκρανία. O Μασκ έχει διαθέσει το σύστημα Starlink στην Ουκρανία.

«Ωστόσο, αν ο πόλεμος διαρκέσει αρκετά, θα πέσει και η Οδησσός… Το αν η Ουκρανία θα χάσει όλη την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα ή όχι είναι, κατά την άποψή μου, το πραγματικό ερώτημα που απομένει. Συνιστώ μια διευθέτηση με διαπραγματεύσεις πριν συμβεί αυτό», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X.

Ο Μασκ σχολίασε το δημοσίευμα του Αμερικανού επιχειρηματία Μπιλ Άκμαν για τον εμπειρογνώμονα Τζον Σπένσερ, ο οποίος έγραψε για την ουκρανική σύγκρουση. Άλλοι συνομιλητές κατηγορούν τον Σπένσερ πως συγχέει τα «θέλω του» με την πραγματικότητα στο πεδίο. Κάπου εκεί επενέβη ο Μασκ, για να θέσει μια ρεαλιστική οπτική: Πως η Ουκρανία μπορεί να χάσει την πρόσβαση στην Μαύρη Θάλασσα, κινδυνεύοντας να χάσει την Οδησσό.

It was a tragic waste of life for Ukraine to attack a larger army that had defense in depth, minefields and stronger artillery when Ukraine lacked armor or air superiority! Any fool could have predicted that.

My recommendation a year ago was for Ukraine to entrench and apply all…

