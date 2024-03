Ο δράστης όπου κράτησε ομήρους τέσσερις εργαζόμενους σε καφέ-μπαρ στην Ολλανδία, φαίνεται πώς είναι γνωστός στην αστυνομία. Από την μεριά τους οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα του δράστη, διερευνώντας την πιθανότητα ψυχιατρικών ζητημάτων.

Η υπόθεση ομηρίας που διήρκησε αρκετές ώρες έληξε αναίμακτα με τρεις εκ των εργαζομένων να βγαίνουν πρώτοι και στην συνέχεια και ο τελευταίος. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για «τρομοκρατικό κίνητρο» από τον ύποπτο, ο οποίος κράτησε ομήρους σε ένα δημοφιλές μπαρ στην πόλη Έντε της Ολλανδίας.

Η αστυνομία ενημέρωσε ότι έλαβε αναφορά για την κατάσταση της ομηρίας τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο Café Petticoat, την ώρα που οι εργαζόμενοι καθάριζαν μετά από εκδήλωση. Η εισαγγελέα Μάρτιν Κουνστ ανέφερε πως ο δράστης είχε πολλά μαχαίρια τα οποία επέδειξε στους ομήρους. Παρά τους ισχυρισμούς του δράστη, το σακίδιό του δεν περιείχε εκρηκτικά. Προληπτικά εκενώθηκαν όλες οι κοντινές κατοικίες.

A remote-controlled robot was at the scene as well as anti-explosive units and police in protective gear.

Hostage Situation: The area around Cafe Petticoat in Ede, where an Eritrean national (read Muslim?) held hostages is widely cordoned off by law enforcement and ambulances.… pic.twitter.com/Io3x2fmswW

— Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) March 30, 2024