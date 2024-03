Αίσιο τέλος φαίνεται πως είχε η ομηρία στο μπαρ Petticoat στην πόλη Έντε της ανατολικής Ολλανδίας, που ήταν σε εξέλιξη από τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/3).

Ο συναγερμός έληξε το μεσημέρι με τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φορούσε μπαλακλάβα βγαίνοντας από το κλαμπ.

«Ο τελευταίος όμηρος μόλις αφέθηκε ελεύθερος. Ένα άτομο συνελήφθη. Δεν μπορούμε να μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες αυτήν τη στιγμή», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας στο Χ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANP, στις 12:30 (τοπική ώρα) δύο άνδρες, ένας εκ των οποίων φορούσε μπαλακλάβα, εξήλθαν από το κατάστημα όπου νωρίτερα είχαν τεθεί υπό ομηρία αρκετά άτομα.

«Ο ένας είχε χειροπέδες που του είχαν φορέσει αστυνομικοί», επισημαίνει η ίδια πηγή.

Δημοσιογράφοι μεταδίδουν, από το σημείο της ομηρίας, ότι ο ύποπτος βγήκε από το καφέ – μπαρ με τα χέρια στον αέρα, στη συνέχεια συνελήφθη και οδηγήθηκε σε περιπολικό.

Νωρίτερα τα ολλανδικά ΜΜΕ είχαν μεταδώσει ότι γύρω στις 11:30 (τοπική ώρα) τρεις από τους ομήρους αφέθηκαν ελεύθεροι αλλά δεν έδωσαν πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό πόσα άτομα κρατήθηκαν από τον δράστη, ωστόσο οι αναφορές κάνουν λόγο για τέσσερις με πέντε ομήρους.

Ο συναγερμός στην πόλη Έντε σήμανε περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/3), όταν ο άνδρας κρατώντας εκκρητικά μπήκε στο κατάστημα εστίασης και έθεσε υπό ομηρία τα άτομα που βρίσκονταν μέσα.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ εκκενώθηκαν 150 κατοικίες. Επίσης, για λόγους ασφαλείας, ζητήθηκε από τους ανθρώπους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης παρέμειναν κλειστά, ενώ διακόπηκε και η κυκλοφορία του τρένου.

Η τοπική εφημερίδα de Telegraaf ανέφερε, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ότι ο άνδρας εισέβαλε τα ξημερώματα στην επιχείρηση, την ώρα που έκλεινε, με όπλα και εκρηκτικά, και απειλούσε να την ανατινάξει. Ο ιδιοκτήτης της επιβεβαίωσε ότι οι όμηροι που κρατούνταν ήταν μέλη του προσωπικού.

Άλλα ΜΜΕ έγραψαν ότι στο σημείο έσπευσε διαπραγματευτής, ώστε να εκτονωθεί η επείγουσα κατάσταση και σε βίντεο, που κυκλοφόρησαν στα social media, διακρίνονταν ρομπότ της μονάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών πλησίον του καφέ – μπαρ.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, δεν υπάρχει ένδειξη ότι πρόκειται για τρομοκρατικό επεισόδιο.

«Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για το κίνητρο (του δράστη). Προς το παρόν, τίποτε δεν δείχνει ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της την οποία δημοσιοποίησε στην πλατφόρμα X.

