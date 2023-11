Ομηρία στο Αμβούργο: Γιατί κρατούσε την 4χρονη κόρη του – Τα ερωτηματα για την ασφαλεια του αεροδρομίου

Η γερμανική αστυνομία τερμάτισε σήμερα το περιστατικό ομηρείας με έναν πατέρα που κράτησε την 4χρονη κόρη του σε αυτοκίνητο στην πίστα του αεροδρομίου του Αμβούργου για περίπου 18 ώρες και απέκλεισε όλη την κυκλοφορία, εγείροντας ερωτήματα για την ασφάλεια του αεροδρομίου.

«Η κατάσταση ομηρείας τελείωσε, ο άνδρας άφησε το αυτοκίνητο με την κόρη του και συνελήφθη χωρίς αντίσταση από την αστυνομία», ανέφερε η τοπική αστυνομία στο X, διευκρινίζοντας ότι το παιδί «εμφανίζεται καλά στην υγεία του».

Το περιστατικό συνδέεται με μια διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού που είχε ο άνδρας αυτός με την μητέρα του κοριτσιού και ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου γύρω στις 20:00 τοπική ώρα.

Ο άνδρας, ηλικίας 35 ετών, κράτησε την 4χρονη κόρη μέσα στο αυτοκίνητό του το οποίο το στάθμευσε δίπλα σε αεροσκάφος της Turkish Airlines, αφού εισέβαλε στο αεροδρόμιο σπάζοντας με το αυτοκίνητό του την μπάρα στην πύλη του αεροδρομίου και φθάνοντας στην πίστα.

A man who kidnapped and held his daughter at Hamburg airport was allowed to say goodbye to his daughter before being detained. pic.twitter.com/jtHn5hBCBH

Πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και εκτόξευσε δύο φλεγόμενες φιάλες, που έμοιαζαν με βόμβες μολότοφ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Ο 35χρονος ήθελε να του επιτραπεί να πετάξει για την Τουρκία με την κόρη του, την οποία είχε προηγουμένως απαγάγει από το σπίτι της συζύγου του στο Στάντε, περίπου 30 χιλιόμετρα από το Αμβούργο.

Η γερμανική αστυνομία διεξήγαγε πολύωρες διαπραγματεύσεις όλη τη νύχτα και αρκετές ώρες σήμερα για να πείσει τον πατέρα, οπλισμένο και ύποπτο για κατοχή εκρηκτικών, να παραδοθεί.

Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αμβούργου διακόπηκε το απόγευμα του Σαββάτου και πολλές ώρες σήμερα, επηρεάζοντας δεκάδες πτήσεις και χιλιάδες επιβάτες.

NEW: A gunman enters the tarmac with his car at Hamburg Airport, Germany. One fires in the air before parking his car under a plane and pouring petrol all over and setting it on fire. Takeoffs and landings are suspended at the airport. pic.twitter.com/Iws23kvOW1

Η διοίκηση του αεροδρομίου ανακοίνωσε, μετά το τέλος της ομηρείας, ότι «προετοιμασίες» ήταν σε εξέλιξη για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η αστυνομία κινητοποίησε μονάδες παρέμβασης, εκτός από ομάδες διαπραγματευτών, που μιλούσαν στα τουρκικά, καθώς και ψυχολόγους.

Ο άνδρας είχε σταματήσει το αυτοκίνητό του δίπλα σε αεροσκάφος της Turkish Airlines που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει το βράδυ του Σαββάτου. Όλοι οι επιβάτες του αεροπλάνου απομακρύνθηκαν.

Αυτή η κατάσταση ομηρείας πυροδότησε διαμάχη για τις συνθήκες ασφαλείας γύρω από το αεροδρόμιο του Αμβούργου με πολλούς να αναρωτιούνται πώς ένας άνδρας πέρασε τόσο εύκολα στην πίστα του αεροδρομίου με αυτοκίνητο.

Hamburg Airport conclussion this afternoom the Turkish gunman will sleep from tonight on on local jail and for next 16 years pic.twitter.com/o7dBU8FbQU

Τον Ιούλιο, περιβαλλοντικοί ακτιβιστές είχαν αποκλείσει την κυκλοφορία στο ίδιο αεροδρόμιο για αρκετές ώρες, εισβάλλοντας με ποδήλατα για μια δράση διαμαρτυρίας κατά της ρύπανσης των αεροσκαφών.

🚨JUST IN: HAMBURG AIRPORT CLEAR – ATTACKER SURRENDERS

Yesterday, a man took his daughter hostage and forcibly entered the runway at Hamburg Airport with the intention of flying to Turkey

The incident is believed to have stemmed from familial disputes

Following 18 hours of… https://t.co/EB8F4gGbrM pic.twitter.com/LkGY0WZhnF

