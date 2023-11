Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αμβούργου παρέμενε σε αναστολή σήμερα το πρωί εξαιτίας περιστατικού ομηρείας στη πίστα του αερολιμένα, μετά την φερόμενη ως απαγωγή παιδιού από τον πατέρα του στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής διαμάχης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται, η εναέρια κυκλοφορία παραμένει μέχρι νεοτέρας σε αναστολή», ανέφερε η διοίκηση του αεροδρομίου σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Κινητοποιήσαμε ψυχολόγους της αστυνομίας και τώρα μιλάμε με τον δράστη, ελπίζουμε σε μια λύση μέσω διαπραγμάτευσης», δήλωσε από την πλευρά της η εκπρόσωπος της αστυνομίας Σάντρα Λέβγκρουν, στο τηλεοπτικό δίκτυο NDR. Η ίδια δήλωσε ότι είναι «πολύ καλή ένδειξη» ότι ο πατέρας της οικογένειας παραμένει σε επικοινωνία με τις αρχές «για τόσο μεγάλο διάστημα».

JUST IN: Standoff at Germany’s Hamburg Airport after car crashes through gate, driver is armed and holding 2 children pic.twitter.com/BgqQJx1f6S

— BNO News (@BNONews) November 4, 2023