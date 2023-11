Αμβούργο: Ένοπλος κρατάει όμηρο το παιδί του στο αεροδρόμιο – Διαπραγματεύσεις για να παραδοθεί

Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου το βράδυ του Σαββάτου σήμανε συναγερμός λόγω της εισβολής ενόπλου με αυτοκίνητο στην πίστα του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, το αυτοκίνητο έσπασε την μπάρα στην πύλη και εισήλθε στην πίστα του αεροδρομίου, με τον ένοπλο να πυροβολεί στον αέρα και να πετάει δύο μολότοφ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Όπως αναφέρει η Bild ο άγνωστος οδηγούσε μπροστά από τον τερματικό σταθμό 1 με ένα Audi χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Αρχικά έφυγε με ταχύτητα, αλλά λίγα λεπτά αργότερα το αυτοκίνητο έσπασε το φράγμα ασφαλείας στη βόρεια πύλη και κατευθύνθηκε προς τα αεροπλάνα.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Σάντρα Λέβγκρουν δήλωσε στη BILD: «Το αεροπλάνο αυτό ήταν γεμάτο από επιβάτες, αλλά έχει πλέον εκκενωθεί και καθαριστεί. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους ξένους».

#Germany | Hamburg airport closed after man drives through gate. A 35-year-old man drove a car through a barrier onto the grounds of the #Hamburg airport. Police described it as a custody dispute pic.twitter.com/acfSKV1Lee

— DD News (@DDNewslive) November 5, 2023