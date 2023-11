Έκλεισε το αεροδρόμιο του Αμβούργου – Ένοπλος έσπασε την πύλη με το όχημά του

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Αμβούργου στη Γερμανία. Ένας ένοπλος άνδρας διέρρηξε μια πύλη με το όχημά του και πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, δήλωσε εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας το βράδυ του Σαββάτου.

Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αμβούργου διακόπηκε αμέσως, ανέφερε η αστυνομία, ενώ έκλεισαν και οι τερματικοί σταθμοί.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του ενόπλου, ενώ ελικόπτερα της αστυνομίας βρίσκονται στον αέρα.

JUST IN: Standoff at Germany’s Hamburg Airport after car crashes through gate, driver is armed and holding 2 children pic.twitter.com/BgqQJx1f6S — BNO News (@BNONews) November 4, 2023

Κρατά όμηρο ένα παιδί

Σύμφωνα με την BILD, ο άνδρας κρατάει ένα παιδί αιχμάλωτο στο αυτοκίνητό του.

Λίγο πριν ο ένοπλος γίνει αντιληπτός από τις δυνάμεις ασφαλείας στο αεροδρόμιο, η σύζυγός του είχε ειδοποιήσει την αστυνομία και προειδοποίησε τους αστυνομικούς με κλήση έκτακτης ανάγκης ότι ο σύζυγός της έτρεχε στο αεροδρόμιο με το παιδί.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης έφτασε με το αυτοκίνητό του κάτω από ένα αεροσκάφος χωρίς επιβάτες

🚨 An armed individual driving through a gate and firing shots into the air. The airport closure is due to a security incident where the man is holding hostages in his car on the premises and has fired at police officers.🔥#Hamburg | #HamburgAirport pic.twitter.com/srtUwuK61o — Top Notch Journal (@topnotchjournal) November 4, 2023



Κατά την πορεία που έκανε από την πύλη του αεροδρομίου μέχρι εκεί πέταξε βόμβες μολότοφ.

Ongoing ! The #Hamburg Airport has been closed after a man with a gun crashed through a gate with his car and continued driving to the tarmac. No take offs and landings at the Airport now.#emergency #crisis #airport pic.twitter.com/LR1NcjW1xd — FL360aero (@fl360aero) November 4, 2023

Η αστυνομία λέει ότι βρίσκεται τώρα σε επαφή με τον ένοπλο στο αεροδρόμιο του Αμβούργου.

Με επίσημη ανακοίνωση το αεροδρόμιο του Αμβούργου γνωστοποίησε ότι λόγο της έκτακτης κατάστασης δεν θα πραγματοποιηθεί καμία πτήση τις επόμενες ώρες