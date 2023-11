Αμβούργο: Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο – Αίσιο τέλος στην υπόθεση ομηρίας

Έληξε η υπόθεση ομηρίας στο αεροδρόμιο του Αμβούργου καθώς ο 38χρονος παραδόθηκε στις αρχές.

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο άντρας βγήκε από το αυτοκίνητό του που ήταν στην πίστα του αεροδρομίου και παραδόθηκε στην αστυνομία χωρίς να προβάλλει αντίσταση.

Το κορίτσι ηλικίας 4 ετών είναι καλά στην υγεία του.

Ο 35χρονος είχε εισέλθει με το αυτοκίνητό του στην πίστα του αεροδρομίου και κρατούσε όμηρο την 4χρονη κόρη του.

Πατέρας και κόρη βγήκαν από το αυτοκίνητο και το παιδί δείχνει να μην έχει τραυματιστεί.

Ο 35χρονος οπλισμένος άνδρας έσπασε με το αυτοκίνητό του την μπάρα στην πύλη του αεροδρομίου και εισήλθε στην πίστα, πυροβολώντας δύο φορές στον αέρα και εκτοξεύοντας δύο φλεγόμενες φιάλες, που έμοιαζαν με βόμβες μολότοφ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε και η τετράχρονη κόρη του. Ο άνδρας το στάθμευσε δίπλα σε ένα αεροπλάνο της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines.

Η αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύει ότι το περιστατικό συνδέεται με «διαμάχη για την επιμέλεια ενός παιδιού» και ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις έγιναν στα τουρκικά.

