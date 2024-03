Μπάιντεν: Πρέπει ο Νετανιάχου να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης βοήθειας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Evelyn Hockstein) δήλωσε αργά το βράδυ χθες Παρασκευή ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να επιτρέψει τη μεταφορά περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας, αφότου τον έπιασαν να λέει ότι θα είχε μια ειλικρινή συζήτηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα.

«Ναι», απάντησε ο Τζο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν αν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να κάνει περισσότερα για να επιτρέψει τη μεταφορά της βοήθειας.

💥Biden to reporters on his hot-mic ‘Come to Jesus’ moment: «You guys eavesdropping on things.” 😉 Asked if his words indicate frustration with Netanyahu & if the PM «needs to do more,» re humanitarian aid, Biden responds «Yes, he does.» pic.twitter.com/9z6EdIsp0v

«Θα πρέπει να καταλάβει», είχε πει ο ηγέτης των Δημοκρατικών το βράδυ της Πέμπτης στο περιθώριο της ομιλίας του για την κατάσταση της Ενωσης – σύμφωνα με βίντεο των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης – στο οποίο ο πρόεδρος μιλούσε σε γερουσιαστή πιστεύοντας ότι είχε κατ΄ιδίαν συζήτηση και δεν φαινόταν να γνώριζε πως υπήρχε μικρόφωνο εκεί κοντά.

President Joe Biden was captured on a hot mic after his State of the Union address, telling Sen. Michael Bennet that he and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu are going to have a “come to Jesus” meeting over the humanitarian crisis in Gaza. pic.twitter.com/H94AmEy3dx

