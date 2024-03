Οι εκκλήσεις να επιτραπεί περισσότερη βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας πληθαίνουν, καθώς αξιωματούχοι υγείας αναφέρουν ότι συνολικά 20 άνθρωποι έχουν πεθάνει από υποσιτισμό και αφυδάτωση.

Η Νότια Αφρική ζητά πρόσθετη δράση, άμεση εντολή κατάπαυσης του πυρός από το Διεθνές Δικαστήριο για να αποφευχθεί «λιμός πλήρους κλίμακας» στη Γάζα.

Η επίθεση των Χούθι σε φορτηγό πλοίο προκάλεσε τα πρώτα θύματα από τότε που η οργάνωση άρχισε τις επιθέσεις στη ναυτιλία της Ερυθράς Θάλασσας ως απάντηση στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Τουλάχιστον 30. 717 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 72. 156 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής «προϋποθέσεων» για τη χρήση αμερικανικών όπλων εάν το Ισραήλ προχωρήσει με το σχέδιό του να εισβάλει στη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας, έγραψε ο αρθρογράφος της Washington Post, David Ignatius.

Σύμφωνα με τον Ignatius, η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα θέσει όρους ή κυρώσεις στο Ισραήλ σχετικά με τη χρήση αμερικανικών όπλων σε στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, αλλά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν τέτοια μέτρα αντικατοπτρίζει τη δυσαρέσκειά τους για το Τελ Αβίβ.

Δύο Φιλιππινέζοι ήταν μεταξύ των τριών ανθρώπων που σκοτώθηκαν όταν ο πύραυλος των Χούθι έπληξε το φορτηγό πλοίο True Confidence με σημαία Μπαρμπέιντος, περίπου 50 ναυτικά μίλια (93 χιλιόμετρα) από τις ακτές του Άντεν της Υεμένης την Τετάρτη.

Δύο άλλοι Φιλιππινέζοι ήταν μεταξύ των τεσσάρων ανθρώπων που «τραυματίστηκαν σοβαρά» στην επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Μεταναστών Εργατών των Φιλιππίνων.

Εδώ και μήνες, οι Χούθι διεξάγουν επιθέσεις σε πλοία που ισχυρίζονται ότι συνδέονται με το Ισραήλ, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν θύματα.

Ο Εχούντ Ολμέρτ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ και σφοδρός επικριτής του Νετανιάχου, προειδοποίησε ότι ο σημερινός Ισραηλινός ηγέτης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη μακροχρόνια ειρηνευτική συνθήκη της χώρας με την Αίγυπτο εάν επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα.

Μιλώντας στο Haaretz Podcast, ο Ολμέρτ είπε ότι ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο δεν ενδιαφέρονται να σταματήσουν τον πόλεμο και θέλουν ακόμη και να προχωρήσουν περαιτέρω πυροδοτώντας εντάσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Νετανιάχου και η ομάδα του θέλουν «Αρμαγεδδώνα που θα καταστήσει δυνατή την εκδίωξη πολλών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη», δήλωσε ο Ολμέρτ.

Ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε την Παλαιστίνια δημοσιογράφο Bushra al-Tawil που είχε απελευθερωθεί το 2022 ενώ κρατούνταν χωρίς δίκη στη Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Σύμφωνα με το Wafa η ίδια δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής στο σπίτι της, αναφέρει το Wafa. Μια άλλη γυναίκα, η Samoud Mutair, συνελήφθη επίσης κατά τη διάρκεια επιδρομής στο σπίτι της στη Ραμάλα.

⭕ Zionist forces once again abducted journalist Bushra Al-Taweel from her home in Ramallah.❗

She had previously been a captive, released in 2022 after being held in Zionist prisons without trial or charge on multiple occasions. pic.twitter.com/9GyvrFp1VK

— Palestine Captives 𓂆 (@Palestinecapti1) March 7, 2024