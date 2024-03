Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες στο True Confidence – Δύο βομβαρδισμοί στην Υεμένη

Το πολυεθνικό πλήρωμα ενός εμπορικού πλοίου που χτυπήθηκε από βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούτι στον Κόλπο του Άντεν, ανέφερε τρεις νεκρούς και τουλάχιστον τέσσερις εγκαυματίες, εκ των οποίων οι 3 σοβαρά, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο αμερικανικός στρατός. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε επίσης σε ανακοίνωσή της ότι το χτύπημα του πυραύλου προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» στο πλοίο.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, Βρετανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δύο ναυτικοί σκοτώθηκαν στην επίθεση, κάτι που δυστυχώς έχει διαψευστεί προς τα πάνω. Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση, η οποία έβαλε φωτιά στο True Confidence ανήκει στην εταιρεία True Confidence Shipping που είναι εγγεγραμμένη στη Λιβερία και το διαχειρίζεται η Third January Maritime με έδρα την Ελλάδα, με σημαία Μπαρμπέιντος, περίπου 50 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του λιμανιού Άντεν της Υεμένης.

Σε αντίποινα οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία έπληξαν δύο φορές το αεροδρόμιο της Χοντέιντα με αεροπορικές επιθέσεις. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ Μάθιου Μίλερ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να θεωρεί τους Χούθι υπόλογους για τις επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυτιλίας μετά τη φονική επίθεση της Τετάρτης.

Στην ανακοίνωσή του κατά την ανάληψη ευθύνης ο Ταξίαρχος Γιαχία Σαρί, εκπρόσωπος τύπου του στρατού των Χούθι ανέφερε πως «Οι ναυτικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης πραγματοποίησαν επιχείρηση στόχευσης κατά του αμερικανικού πλοίου (TRUE CONFIDENCE) στον Κόλπο του Άντεν, με αριθμό κατάλληλων ναυτικών πυραύλων. Το πλήγμα ήταν ακριβές, οδήγησε σε εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτό».

«Η επιχείρηση στόχευσης έγινε αφού το πλήρωμα του πλοίου απέρριψε τα προειδοποιητικά μηνύματα των ναυτικών δυνάμεων της Υεμένης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης ανανεώνουν τον συναγερμό τους προς όλα τα πλοία σε απάντηση των εκκλήσεων των ναυτικών δυνάμεων της Υεμένης και όλα τα πληρώματα των πλοίων που στοχοποιήθηκαν πρέπει να αποχωρήσουν γρήγορα μετά την πρώτη επίθεση».

Πηγές από την Υεμένη δήλωσαν πως οι Χούθι επικοινώνησαν τρεις φορές με το πλοίο πριν ρίξουν τις πρώτες βολές, ζητώντας να γυρίσει πίσω. Όμως η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή την εταιρεία που το διαχειρίζεται. Το πλοίο αναγνωρίστηκε εσφαλμένα ως αμερικανικών συμφερόντων.

⚡️It’s an unprecedented Strike today, the US-owned «True Confidence» in still on Fire, large smoke is visible, crew has abandonned the vessel, armed guards are missing…

Another bad day for the US Navy, burning fuel for nothing. pic.twitter.com/sGNoUv1X6W

