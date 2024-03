Δύο μέλη του πληρώματος έχουν σκοτωθεί από το υπό σημαία Μπαρμπάντος πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου True Confidence και άλλα έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Το πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε από τους Χούθι ανοιχτά της Υεμένης σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται ναυτιλιακή πηγή.

Από το ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας διευκρινίστηκε ότι το πλοίο είναι αμερικάνικης ιδιοκτησίας και το διαχειρίζεται εταιρεία με έδρα την Κύπρο. Επίσης κανένα μέλος του πληρώματος δεν είναι Έλληνας.

Πάντως το πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για ελληνικών συμφερόντων πλοίο και επικαλείται δηλώσεις του ιδιοκτήτη και διαχειριστή του πλοίου που επιβεβαιώνουν το χτύπημα.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο το πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο περίπου 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού του Άντεν της Υεμένης την Τετάρτη, σε μια επίθεση που εικάζεται ότι προέρχεται από τις δυνάμεις των Χούθι, δήλωσε ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής του πλοίου.

Στο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου έχει ξεσπάσει πυρκαγιά και πλέει ακυβέρνητο ανέφερε η ανακοίνωσή τους, την οποία επικαλείται το Reuters, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση των 20 μελών του πληρώματος και των τριών ένοπλων φρουρών που βρίσκονται στο πλοίο.

Ωστόσο, ναυτιλιακή πηγή δήλωσε ότι ναύτες αγνοούνται από το υπό σημαία Μπαρμπάντος πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου και άλλοι έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Ένας αξιωματούχος της αμερικανικής άμυνας δήλωσε ότι εθεάθη καπνός να βγαίνει από το True Confidence. Ο αξιωματούχος, ο οποίος επίσης αρνήθηκε να κατονομαστεί, δήλωσε στο Reuters ότι μια σωσίβια λέμβος είχε επίσης παρατηρηθεί στο νερό κοντά στο πλοίο.

Το True Confidence ανήκει στην εταιρεία True Confidence Shipping που είναι εγγεγραμμένη στη Λιβερία και το διαχειρίζεται η Third January Maritime με έδρα την Ελλάδα, ανέφεραν οι δύο εταιρείες στην κοινή τους δήλωση και πρόσθεσαν ότι το πλοίο δεν είχε καμία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα πάντα με το Reuters.

Να σημειωθεί πάντως ότι τα ίδια στοιχεία για το πλοίο δίνει και η βάση δεδομένων Equasis.

⚡️It’s an unprecedented Strike today, the US-owned «True Confidence» in still on Fire, large smoke is visible, crew has abandonned the vessel, armed guards are missing…

Another bad day for the US Navy, burning fuel for nothing. pic.twitter.com/sGNoUv1X6W

— MenchOsint (@MenchOsint) March 6, 2024