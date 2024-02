Live εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Στο στόχαστρο η Ράφα – «Οι IDF απέχουν από το να εξαλείψουν τη Χαμάς»

Ο μισός πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας βρίσκεται εγκλωβισμένος στη Ράφα που πλέον έχει μπει στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού, με τον Γκουτέρες να προειδοποιεί ότι οι εκτοπισμένοι «δεν έχουν που αλλού να πάνε».

Οι ΗΠΑ αναφέρουν την έλλειψη σχεδιασμού ως λόγο για την αντίθεση στην προτεινόμενη ισραηλινή χερσαία εισβολή στη Ράφα, όπου οι ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις έχουν ενταθεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των NYT το Ισραήλ απέχει πολύ από τον διακηρυγμένο του στόχο να εξαλείψει τη Χαμάς, καθώς έχει σκοτώσει μόνο το 1/3 των μαχητών της οργάνωσης.

Μπαράζ ρουκετών αναφέρθηκε από τον νότιο Λίβανο προς το Ισραήλ μετά την ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που σκότωσε τον διοικητή της Χεζμπολάχ στη Ναμπατιέ.

Τουλάχιστον 27.840 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 67.317 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

Ο Philippe Lazzarini, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), δήλωσε ότι έθεσε την «κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα» και τους κινδύνους για την περιοχή εάν «η UNRWA δεν μπορεί να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες» σε συνάντηση που είχε με τον Faisal bin Farhan Al-Saud.

Σε δική του ανάρτηση, το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι «επαναβεβαίωσε την υποστήριξη του Βασιλείου» προς την UNRWA και «προέτρεψε όλους τους δωρητές να εκπληρώσουν την ευθύνη τους για την υποστήριξη των ανθρωπιστικών προσπαθειών» στην Παλαιστίνη.

Τουλάχιστον δώδεκα κυρίως δυτικές χώρες έχουν αναστείλει τη χρηματοδότηση της UNRWA λόγω των ισραηλινών κατηγοριών ότι αρκετά μέλη του προσωπικού της υπηρεσίας συμμετείχαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Excellent discussion with H.H. @FaisalbinFarhan, #KSA foreign minister about critical humanitarian situation in #Gaza & risks to entire region if @UNRWA cannot continue to provide services + contribute to stability. I leave 🇸🇦 confident that @UNRWA has a strong partner. pic.twitter.com/mh63SBa9LE

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 9, 2024