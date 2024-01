Φερράν Τόρες: Ο «καρχαρίας» τα έχει… 100 και γίνεται ο πιο καυτός επιθετικός της Μπαρτσελόνα (vids)

Η Μπαρτσελόνα πήρε μία πολύ σημαντική νίκη στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» επικρατώντας της Μπέτις με 4-2. Οι Μπλαουγκράνα είχαν για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φερράν Τόρες, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ κι έδωσε μία ασίστ, στο 100ο του παιχνίδι με την φανέλα των Καταλανών.

Ο Ισπανός επιθετικός έχει αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα κι έχει εξελιχθεί στον πιο «καυτό» επιθετικό των Καταλανών, αποτελώντας μια αξιόπιστη λύση στο σκοράρισμα, όπου η ομάδα του Τσάβι δυσκολεύεται αρκετά. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν είναι σε καλή κατάσταση από την αρχή της χρονιάς, με αποτέλεσμα η Μπάρτσα να αναζητά νέους πρωταγωνιστές στην επιθετική της γραμμή.

Κάπως έτσι, ο Τόρες άρπαξε από τα… μαλλιά την ευκαιρία και με τα τρία γκολ που πέτυχε χθες βράδυ απέναντι στους βερδιμπλάνκος έφτασε τα 11 γκολ στην σεζόν, η οποία είναι και η πιο παραγωγική στην θητεία του στους πρωταθλητές Ισπανίας. Κι αν συνεχίσει έτσι, ενδέχεται να ξεπεράσει την επίδοση των 12 γκολ που είχε σημειώσει την σεζόν 2020/2021 όταν αγωνιζόταν στην Μάντσεστερ Σίτι, η οποία αποτελεί προσωπικό ρεκόρ.

Ο 23χρονος διεθνής άσος, απέναντι στην Μπέτις ήταν ο καλύτερος του γηπέδου. Εκτός από το χατ-τρικ που πέτυχε, έβγαλε την ασίστ στον Ζοάο Φέλιξ για το γκολ που άνοιξε τον δρόμο για την νίκη των Μπλαουγκράνα. Ο Τόρες σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο ματς κι έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης της La Liga, ο οποίος συμμετείχε απευθείας σε 4 γκολ της ομάδας του στο ίδιο μας, μετά τον Ροντρίγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

4 – With three goals and an assist, Ferran Torres became the second player to be involved in four goals in the same LaLiga 2023/24 match after Rodrygo, being involded in four goals in the same match for the first time in his club career in all competitions (240 appearances). Ace. pic.twitter.com/4IgcUNKSne

— OptaJose (@OptaJose) January 21, 2024