ΗΠΑ: Ο Χέρζογκ χαιρετίζει την υποστήριξη των ΗΠΑ στο «δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρζογκ μίλησε νωρίτερα σήμερα με την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις, όπως ανακοίνωσαν τα γραφεία τους. «Είχα την ευχαρίστηση να μιλήσω απόψε με την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις, η οποία τόνισε τη σταθερή δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ Joe Biden, μαζί με τη δική της και της κυβέρνησης, για την ευημερία και την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ», αναφέρει ο Χέρζογκ στο tweet του.

«Την ευχαρίστησα για τη συνεχή υποστήριξη των ΗΠΑ στο δικαίωμα και το καθήκον του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του – σε όλα τα σύνορά του. Την ευχαρίστησα επίσης για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ να δουν όλους τους ομήρους να επιστρέφουν στην πατρίδα τους, κάτι που πρέπει να αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα για όλο τον κόσμο», προσθέτει.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις «Συζήτησαν επίσης τον τρέχοντα σχεδιασμό για τη Γάζα μετά τη σύγκρουση και την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτό το μέτωπο».

Το κείμενο του Λευκού Οίκου επαναλαμβάνει τα σημεία συζήτησης, λέγοντας ότι η Χάρις «επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξή μας προς το Ισραήλ και το δικαίωμά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στις απειλές της Χαμάς και καταδίκασε και πάλι τη Χαμάς ως μια βάρβαρη τρομοκρατική οργάνωση που διέπραξε μια φρικτή σφαγή στις 7 Οκτωβρίου και επιδόθηκε σε βάναυση σεξουαλική βία».

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 8, 2024