«Υπόθεση Καρλέτο»

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ κράτησε το καλύτερο για το φινάλε του χρόνου, ανακοινώνοντας χθες την επέκταση συμβολαίου του Κάρλο Αντσελότι με τη «βασίλισσα».

Μια είδηση που άφησε στα… κρύα του λουτρού την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας, καθώς οι Βραζιλιάνοι είχαν τάξει γη και ύδωρ στον Ιταλό προπονητή, προκειμένου ν’ αναλάβει τα ηνία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας.

Η πρόταση των Βραζιλιάνων ήταν εξαιρετική αλλά για ν’ αποφασίσει ο Αντσελότι την ανανέωση συμβολαίου με την Ρεάλ, καταλαβαίνει εύκολά κάποιος την πρόταση που έκανε ο Πέρεθ στον πολύπειρο προπονητή.

Κι εδώ θα πρέπει να επισημανθεί πως αυτή η κίνηση ήταν «ματ» από πλευράς Πέρεθ, καθώς ο Αντσελότι είναι ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης.

Κάτι που άλλωστε φάνηκε και από τον ενθουσιασμό με τον οποίο υποδέχθηκαν οι οπαδοί των μερένγκες, την είδηση της ανανέωσης συμβολαίου του Ιταλού προπονητή.

Δεν θα έβρισκε καλύτερο

Ο Αντσελότι είναι στο top 5 των Ευρωπαίων προπονητών καθώς έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στους πάγκους κορυφαίων ομάδων της «γηραιάς» ηπείρου, κατακτώντας πολλούς τίτλους.

Όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του μιλούν με τα καλύτερα λόγια, όχι μόνο για τις προπονητικές του ικανότητες αλλά και για τις σχέσεις του με τους παίκτες στις ομάδες που δούλεψε.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ήξερε πολύ καλά ότι ήταν πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να βρει καλύτερο προπονητή για τον πάγκο της «βασίλισσας» και φρόντισε να πράξει το αυτονόητο.

Ανανέωσε την συνεργασία του κλαμπ με τον Ιταλό τεχνικό, προσφέροντας ένα εξαιρετικό συμβόλαιο στον Αντσελότι κι έχει αν μη τι άλλο το… κεφάλι του ήσυχο.

Η ατάκα Μόντριτς τα λέει όλα

Αναφερθήκαμε στον μεγάλο ενθουσιασμό των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης, στο άκουσμα της υπογραφής νέου συμβολαίου από τον Κάρλο Αντσελότι, αλλά με τον ίδιο τρόπο υποδέχθηκαν την συγκεκριμένη είδηση και οι παίκτες της ισπανικής ομάδας κι αυτό λέει πολλά.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση που έκανε ο Λούκα Μόντριτς, με τον Κροάτη σούπερ σταρ της ισπανικής ομάδας να τονίσει χαρακτηριστικά.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Κάρλο Αντσελότι θα μείνει στην ομάδα. Η ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών είναι πολύ σημαντική για τον σύλλογο.

Ήταν μια σωστή απόφαση από τη διοίκηση του κλαμπ καθώς ο προπονητής είναι πολύ αγαπητός στα αποδυτήρια της ομάδας».

🗣️ Luka Modrić: «We are very happy that Carlo Ancelotti will stay at Real Madrid, his renewal was very important.»

«Carlo Ancelotti’s renewal is absolutely the correct decision by the club, he is very loved in the locker room.» pic.twitter.com/wuTCblorGv

— Real Madrid News (@onlyrmcfnews) December 30, 2023