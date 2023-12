Η πρώτη απόφαση πρέπει να αφορά το «θέατρο»

Η είδηση που «τάραξε τα νερά» στο αγγλικό ποδόσφαιρο λίγο πριν το τέλος του 2023 ήταν αναμφίβολα η απόκτηση του 25% των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Ο Άγγλος επιχειρηματίας πέτυχε τελικά τον μεγάλο στόχο που είχε θέσει, δαπανώντας βέβαια ένα τεράστιο ποσό και πιο συγκεκριμένα 1,2 δισεκατ. λίρες.

Όλοι πλέον στο Ολντ Τράφορντ μιλούν για νέα εποχή στον αγγλικό σύλλογο και δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους για μέλλον γεμάτο επιτυχίες και το κυριότερο επιστροφή στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Αναμφισβήτητα η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της αγγλικής ομάδας είναι από μόνη της μια θετική εξέλιξη, αν κρίνει κάποιος από την… κατηφόρα που έχει πάρει η Γιουνάιτεντ τα τελευταία χρόνια.

Κανείς όμως δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι λύθηκαν ως δια μαγείας όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγγλικός σύλλογος, επειδή ο Σερ Ράτκλιφ μπήκε στην ομάδα αναλαμβάνοντας ένα τεράστιο πρότζεκτ.

Το πρώτο βήμα πρέπει ν’ αφορά το γήπεδο

Ο νέος ισχυρός άνδρας του αγγλικού συλλόγου έχει σχεδιάσει (εδώ και καιρό) τις πρώτες του κινήσεις και σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είναι έτοιμος να επενδύσει 300 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι, ως μια πρώτη κίνηση για την ενίσχυση της ομάδας.

Ορθότατα, θ’ αναφωνήσει κάποιος εστιάζοντας βεβαίως στις αδυναμίες που έχει το ρόστερ της ομάδας. Ωστόσο αυτό που πρέπει να οριστεί ως προτεραιότητα του Σερ Ράτκλιφ είναι το γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η αγγλική ομάδα είναι υποχρεωμένη να λάβει άμεσα μια απόφαση για το θέμα του γηπέδου, της καθώς το Ολντ Τράφορντ «φωνάζει» για ανακατασκευή.

Και ποιον «δρόμο» θα πάρει τελικά ο αγγλικός σύλλογος στο θέμα του γηπέδου; Θα μπει σε μια διαδικασία ανακαίνισης του υπάρχοντος ή θα κατασκευαστεί ένα νέο γήπεδο στην ίδια ακριβώς θέση;

The architects who are overseeing the redevelopment project at Old Trafford have urged the club to demolish the stadium.

[The Telegraph] pic.twitter.com/Yp8IffKyX9

— Footy Accumulators (@FootyAccums) December 30, 2023