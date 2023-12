ΗΠΑ: Αθωώθηκε έπειτα από 48 χρόνια στη φυλακή για φόνο που δεν διέπραξε

Ανδρας 71 ετών αθωώθηκε χθες Τρίτη από δικαστήριο στην αμερικανική πολιτεία Οκλαχόμα, αφού παρέμεινε σχεδόν μισό αιώνα πίσω από τα σίδερα για φόνο που δεν διέπραξε.

Ο Γκλεν Σίμονς, Αφροαμερικανός, είναι πλέον, στην ιστορία των ΗΠΑ, ο άνθρωπος που πέρασε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη φυλακή (φωτογραφίες, επάνω και κάτω, και βίντεο, κάτω) προτού αθωωθεί, σύμφωνα με το εθνικό μητρώο αθωώσεων.

Μαζί με άλλον έναν άνδρα, τον Ντον Ρόμπερτς, είχαν καταδικαστεί σε θάνατο το 1975 για τον φόνο υπαλλήλου κάβας, 30 ετών, κατά τη διάρκεια ληστείας στην πόλη Εντμοντ, στην Οκλαχόμα. Κατόπιν η ποινή τους μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Η καταδίκη των δύο ανδρών βασίστηκε στην κατάθεση πελάτισσας του καταστήματος, έφηβης η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι από σφαίρα κατά τη διάρκεια της ληστείας, αλλά επέζησε.

Glynn Simmons exonerated after 48 years in prison for murder he did not commit https://t.co/q9ZeDsmuVk via @nypost

Η έφηβη τους αναγνώρισε ανάμεσα σε άλλους υπόπτους που της παρουσίασαν αστυνομικοί, όμως μεταγενέστερη έρευνα έθεσε υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της αναγνώρισης.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής δίκης, οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν πως δεν βρίσκονταν καν στην Οκλαχόμα την ημέρα που διαπράχθηκε η δολοφονία.

Ο Γκλεν Σίμονς αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο, έπειτα από 48 χρόνια, έναν μήνα και 18 ημέρες στη φυλακή. Κρίθηκε αθώος χθες Τρίτη από δικαστήριο στην Οκλαχόμα, που ακύρωσε την καταδίκη του.

Man Cleared of Murder After More Than 48 Years in Prison. Glynn Simmons, 70, exonerated after serving the longest wrongful sentence in the US. #WrongfulConviction #JusticeDelayed [https://t.co/lKARBTmlQk]

