Ο δικαστικός γολγοθάς του Σέλντον Τόμας, 35 ετών (φωτογραφία, επάνω, από Brooklyn DA Eric Gonzalez/Twitter), μετά βίας μπορεί να γίνει πιστευτός. Ο νεαρός αφροαμερικανός καταδικάστηκε αδίκως το 2004 για τον φόνο άλλου εφήβου, 14 ετών εκείνη την εποχή, στο Μπρούκλιν.

Ο πραγματικός δράστης του φόνου παραμένει άγνωστος και ασύλληπτος. Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τόμας διαβεβαίωσε πως συγχωρεί τους ερευνητές, τη βασική μάρτυρα κατηγορίας, τους εισαγγελείς και ευχαριστεί τον δικαστή που τον αθώωσε.

«Περίμενα πολύ καιρό», είπε απλώς. Ο Σέλντον Τόμας είναι πλέον ελεύθερος καθώς δικαστής της μεγαλούπολης έκανε δεκτό το αίτημα της εισαγγελίας ν’ ακυρωθεί η καταδικαστική απόφαση.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, ο εισαγγελέας Ερικ Γκονσάλες έκανε γνωστό πως η αναψηλάφηση της συγκεκριμένης υπόθεσης έδειξε πως ο νεαρός κατηγορήθηκε άδικα από αστυνομικούς, που χρησιμοποίησαν φωτογραφία άλλου αφροαμερικανού με το ίδιο όνομα για να τον συλλάβουν.

«Ο κατηγορούμενος συνελήφθη χάρη σε μάρτυρα που είπε πως ήταν κάποιος άλλος (με βάση φωτογραφία), που είχε το ίδιο ονοματεπώνυμο, σφάλμα που κατόπιν αποκρύφτηκε και δικαιολογήθηκε στην ποινική διαδικασία», ανέφερε ο κ. Γκονσάλες.

Η μάρτυρας υπέδειξε τον Σέλντον Τόμας όταν της επιδείχθηκε φωτογραφία κάποιου άλλου Σέλντον Τόμας (αριστερά στη φωτογραφία από Brooklyn District Attorney’s Office, κάτω), που αστυνομικοί ανέσυραν εσκεμμένα και με δόλο από βάση δεδομένων.

Με βάση αυτή τη λάθος ταυτοποίηση, ο κ. Τόμας συνελήη στο σπίτι του και κατόπιν υποδείχθηκε από την ίδια μάρτυρα. Η ταυτοποίηση οδήγησε στην προσαγωγή του σε δίκη για φόνο και στην καταδίκη του σε 25 χρόνια κάθειρξη.

Σύμφωνα με το National Registry of Exonerations («Εθνικό Αρχείο Αθωώσεων»), που τηρείται από αμερικανικό πανεπιστήμιο, οι περίπου 2.500 άνθρωποι που αθωώθηκαν μετά τις καταδίκες τους από την αμερικανική δικαιοσύνη τα τελευταία 30 χρόνια πέρασαν κατά μέσον όρο 13,9 χρόνια στη φυλακή άδικα. Μέγιστη διάρκεια άδικης φυλάκισης: 47 χρόνια και δυο μήνες.

ICYMI: Sheldon Thomas, 35, was exonerated today after serving over 18 years in prison based on a witness identification of a different person with the same name. This vacatur is part of my continued commitment to correct past injustices in our borough. https://t.co/VwPAzhOaT9 pic.twitter.com/BV4FUMbHJ6

— DA Eric Gonzalez (@BrooklynDA) March 9, 2023