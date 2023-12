GTA 6: Η σκηνή που μας έκοψε την ανάσα στο τρέιλερ που μπήκε στα… ρεκόρ Γκίνες

Έχει περάσει μια δεκαετία από το τελευταίο παιχνίδι Grand Theft Auto και οι θαυμαστές του πήραν επιτέλους αυτό που ζητούσαν. Όχι, ένα νέο παιχνίδι — αλλά ένα πραγματικό τρέιλερ και μια υποσχόμενη χρονιά κυκλοφορίας.

Μετά από περισσότερο από μια δεκαετία εικασιών, οι θαυμαστές έριξαν επιτέλους την πρώτη ματιά στην επερχόμενη κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI.

Η Rockstar Games, ο υπεύθυνος προγραμματιστής για το GTA, έπρεπε να κυκλοφορήσει το τρέιλερ μια μέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο λόγω διαρροής. Το βίντεο διάρκειας ενός λεπτού 30 δευτερολέπτων επιβεβαιώνει ότι το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει το 2025 για τις σειρές Playstation 5 και Xbox X/S.

Το επίσημο τρέιλερ έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 80 εκατομμύρια προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες στο YouTube.

Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε επιβεβαιώνει πολλές μικρές λεπτομέρειες που έβγαιναν σιγά σιγά στη δημοσιότητα για το GTA VI τα τελευταία δύο χρόνια, όπως το σκηνικό του Vice City και ότι στο παιχνίδι θα πρωταγωνιστούσε για πρώτη φορά γυναίκα.

Τα στοιχεία της σειράς είναι εμπνευσμένα από την ιστορία των Bonnie και Clyde.

Δέκα χρόνια έχουμε περάσει από το πρώτο τρέιλερ του GTA και το τρέιλερ του GTA VI ήταν αρκετά χορταστικό στα πρότυπα του GTA – γρήγορα αυτοκίνητα, πυροβολισμοί, παράνομα κερδισμένα μετρητά με φόντο το Vice City, μια φανταστική εκδοχή του Μαϊάμι.

Το τρέιλερ επικεντρώθηκε σε μία και μοναδική πρωταγωνίστρια, μια γυναίκα με το όνομα Lucia. Προφανώς, η Lucia, που εμφανίζεται με φόρμα φυλακής στην αρχή του τρέιλερ, θα κάνει κάποια εγκλήματα με τον φίλο της αφού μόλις έχει αποφυλακιστεί.

Το Grand Theft Auto VI έρχεται επίσης με τα τελευταία γραφικά τελευταίας τεχνολογίας, σύμφωνα με παιχνίδια που έχουν στραφεί προς πιο κινηματογραφικά στυλ όπως το The Last of Us II και God of War: Ragnarok.

Το Grand Theft Auto VI, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2025, φαίνεται έτοιμο για επιτυχία, ειδικά αφού ο προκάτοχός του έγινε το τρίτο βιντεοπαιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία μετά το Minecraft και το Tetris.

